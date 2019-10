Basketball, 2. Bundesliga ProA: Die wiha Panthers Schwenningen und Noah Kamdem haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Dies teilte der Verein mit.

Der erst im Sommer nach Schwenningen gewechselte 21-jährige Forward wird ab sofort nicht mehr zum Kader der Panthers gehören. Die sportliche Leitung des Teams und der frühere Junioren-Nationalspieler einigten sich nach längeren Gesprächen auf eine einvernehmliche Trennung. Noah Kamdem kam in der laufenden Saison auf lediglich drei Kurzeinsätze, in denen er nur einen Punkt erzielte.

Panthers-Trainer Alen Velcic: „Noahs Situation als zwölfter Mann war natürlich unbefriedigend, aber wir haben einfach keinen Platz für ihn in unserer Rotation gefunden. Wir waren uns einig, dass es für ihn wenig Sinn macht, ein drittes Jahr in Folge so wenig Spielzeit zu erhalten. Für seine Entwicklung braucht Noah dringend mehr Spielzeit, die wir ihm aktuell nicht bieten können. Daher war eine vorzeitige Trennung die beste Entscheidung für alle Beteiligten.“