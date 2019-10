Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Öfingen – SG Unadingen/Dittishausen 4:2 (1:1). Unadingen hatte einen Blitzstart und führte bereits nach drei Minuten durch Andreas Wolf, doch dann übernahm Öfingen das Kommando und drehte durch Markus Wenzler die Partie. Wolf glich zum 2:2 aus, doch Öfingen hatte in der Schlussphase mehr Reserven. Dominik Wölfle machte zehn Minuten vor dem Ende das 3:2, Fabian Ott konterte in der Nachspielzeit zum 4:2-Endstand. Tore: 0:1 (3.) Wolf, 1:1 (20.) Wenzler (FE), 2:1 (54.) Wenzler, 2:2 (63.) Wolf, 3:2 (80.) Wölfle, 4:2 (90.+3) Ott. ZS: 100. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

FV Möhringen – SV Eisenbach 4:3 (2:2). Eisenbach schockte den Spitzenreiter mit dem frühen 0:1 durch Benjamin Mark nur kurz, denn schon nach 20 Minuten hatten Flavio Hainke und Lukas Klüppel das Spiel gedreht. Niklas Sühling setzte mit dem 2:2 den Schlusspunkt einer ausgeglichenen ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Möhringen. Ein Eigentor und das 4:2 durch Mario Giesler brachten die Hausherren auf die Siegerstraße. Sühlings Anschlusstreffer kam zu spät. Tore: 0:1 (2.) Mark, 1:1 (10.) Hainke, 2:1 (21.) Klüppel, 2:2 (42.) Sühling, 3:2 (64.) ET, 4:2 (84.) Giesler, 4:3 (88.) Sühling. ZS: 120. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FC Pfohren – FC Löffingen II 2:0 (1:0). Pfohren hatte das Spiel von Beginn an unter Kontrolle, spielte ansehnlich nach vorne und ließ auf der Gegenseite nichts zu. Das 1:0 durch Sebastian Boma per Elfmeter nach 22 Minuten war überfällig. Weil Löffingen offensiv harmlos blieb, war das 2:0 durch Marius Wiehl nach 50 Minuten in Folge eines Freistoßes bereits die Vorentscheidung. Tore: 1:0 (22.) Boma (FE), 2:0 (50.) Wiehl. ZS: 100. SR: Pascal Czech (Königsfeld).

FC Lenzkirch – SG Riedöschingen/Hondingen 2:1 (0:1). Lenzkirch hatte das Spiel in Hälfte eins im Griff, wurde aber in Minute 35 eiskalt ausgekontert: Nik Fluk traf für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber nochmals und boten eine kämpferisch starke Leistung. Der Lohn war zunächst der Ausgleich durch Rafael Teixeira aus 16 Metern nach gut einer Stunde. 15 Minuten vor dem Ende erzielte Harald Juchum per Linksschuss in die rechte Ecke das 2:1, das sich als verdienter Endstand herausstellen sollte. Tore: 0:1 (35.) Fluk, 1:1 (61.) Teixeira, 2:1 (75.) Juchum. ZS: 100. SR: Heiko Werner (Untermettingen).

SG Schluchsee/Feldberg – SV TuS Immendingen 5:4 (3:2). Die SG Schluchsee/Feldberg bot eine kämpferisch gute Leistung und gewann dadurch verdient. Nach einer rasanten ersten Hälfte führten die Gastgeber mit 3:2, ehe Jaruka Ndow den Ausgleich erzielte. In Hälfte zwei war aber die SG die bessere Mannschaft und entschied das Spiel dank zweier Tore von Nico Maier und Robin Kaiser für sich. Ndows Anschlusstreffer kam zu spät. Tore: 1:0 (6.) Maier, 1:1 (19.) Marius Diesmar, 2:1 (40.) Daniel Grimm, 2:2 (41.) Marcel Winkler, 3:2 (45.) Maier, 3:3 (52.) Ndow, 4:3 (72.) Maier, 5:3 (78.) Kaiser, 5:4 (90.+2) Ndow. ZS: 50. SR: Adnan Dracic (Villingen).