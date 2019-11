Basketball, ProA: Vom sonnigen Florida in den kühlen Schwarzwald: Was für viele eine große Veränderung darstellt, ist für Junior Searcy die Erfüllung eines Lebenstraums. Der Neuzugang der wiha Panthers hat deutsche Wurzeln und trägt Schwarz-Rot-Gold nicht nur auf der Brust seines Trikots, sondern auch im Herzen.

Seit drei Monaten lebt Junior Searcy bereits in Schwenningen und wortwörtlich in ungewohnten Höhen. „Die größte Anpassung war der Höhenunterschied. In den USA lebte ich auf dem Niveau des Meeresspiegels, der Schwarzwald dagegen ist viel höher gelegen. Am Anfang hatte ich oft Nasenbluten, aber jetzt habe ich mich an die dünne Luft gewöhnt“, erzählt Searcy. „Es ist noch vieles neu für mich. Der Straßenverkehr war zum Beispiel eine große Umstellung. Ich fühle mich aber von Tag zu Tag wohler.“

Anders als die restlichen Rookies im Team der wiha Panthers, die im Sommer aus den USA nach Schwenningen wechselten, war für Searcy die Entscheidung pro Deutschland eine leichte. „Es war schon immer mein großer Traum, nach Germany zurückzukehren und eine professionelle Karriere zu starten. Daher war es sehr einfach, diesen Schritt zu wagen. Dass ich es jetzt tatsächlich geschafft habe, bedeutet mir sehr viel. Der Moment, als ich den Vertrag unterzeichnete, war sehr emotional“, erzählt der 23-Jährige.

Der Flügelspieler kam 1996 als Sohn eines in Stuttgart stationierten US-Soldaten und einer deutschen Mutter in Ludwigsburg zur Welt, verbrachte den Großteil seiner Kindheit an einem Militärstützpunkt und besuchte eine amerikanische Schule, weshalb Searcys Deutschkenntnisse bestenfalls bruchstückhaft sind. Mit acht Jahren zog er mit seiner Familie nach North Carolina, die Verbindung zu seinem Geburtsland verlor der Basketballer danach jedoch nie. „Den deutschen Teil in mir habe ich immer beibehalten. Ich bin hier geboren und stolz darauf, diese Nationalität zu haben. Ich liebe es.“

Der Wechsel nach Schwenningen bescherte dem Neuzugang der wiha Panthers bereits einen unvergesslichen Moment. „Beim Aufwärmen vor dem ersten Saisonspiel hörte ich jemanden meinen Spitznamen Junie rufen. So nennen mich normalerweise nur nahe stehende Personen. Plötzlich stand Ilonka mit ihrer Familie vor mir. Sie half meiner Mutter, mich großzuziehen. Ich habe sie 14 Jahre lang nicht gesehen. Dieser Moment war unglaublich und sehr emotional.“

Unglücklicherweise sah der Überraschungsbesuch den Spieler an diesem Tag nicht im Einsatz. Der Shooting Guard verpasste die ersten beiden Saisonpartien aufgrund einer Entzündung der Schienbeinknochenhaut und kämpft seither um seinen Platz in der Rotation. Nach drei Spielen in Folge mit etwa 13 Minuten Einsatzzeit spielte Searcy am Sonntag in Karlsruhe lediglich vier Minuten lang. Der Rechtshänder ordnet seine persönlichen Interessen jedoch klar dem Team unter. „Es ist ein Auf und Ab, aber ich beschwere mich nicht. Solange wir gewinnen, ist alles gut. Ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen. Ob das in drei oder 30 Minuten geschieht, ist für mich nebensächlich“, so Searcy.

Trotz seiner begrenzten Einsatzzeit ließ der 1,93 Meter große Flügelspieler bereits aufblitzen, was ihn auszeichnet. „Junior hat eine irre Athletik und kann springen wie ein Flummi“, sagt Trainer Alen Velcic und übertreibt damit nicht. Wenn Searcy zum Korbleger oder zu einer Verteidigungsaktion in die Höhe steigt, steht der Deutsch-Amerikaner dank seiner gewaltigen Sprungkraft förmlich in der Luft. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis er es während eines Spiels per Dunking krachen lässt.

Die aktuelle Saison in Schwenningen soll für Searcy kein kurzes Abenteuer in Übersee werden. Im Gegenteil: „Ich hoffe, dass es der Start einer möglichst langen und erfolgreichen Karriere ist. Ich möchte mich als Mensch und Spieler entwickeln und sehen, wohin es mich verschlägt.“ Dabei ist sein Geburtsland nicht nur aufgrund der bestehenden Ausländerregel, die Basketballer mit deutschem Pass bevorzugt, das Wunschziel. „Auch wenn ich nicht so aussehe, bin ich Deutscher“, sagt Junior Searcy, der sich mit seiner Herkunft voll und ganz identifiziert und die schwarz-rot-goldene Flagge mit Stolz auf der Brust seines Trikots trägt. Für ihn bedeutet die Nationalität mehr als nur ein Wort im Personalausweis.

Zur Person

Bryant Keith Searcy junior wurde am 21. Mai 1996 in Ludwigsburg geboren. Mit acht Jahren zog der Shooting Guard nach Amerika. Nach der Highschool in Tampa (Florida) ging Searcy zunächst auf die Northern Arizona University und später zur Saint Leo University in Florida, ehe er im Sommer bei den wiha Panthers unterschrieb. Larry Johnson, ein Freund der Familie, spielte ebenfalls für Alen Velcic in Schwenningen. Sein bester Freund, Ky Bowman, spielt in der NBA für die Golden State Warriors. Sein Idol ist Kevin Durant. (mst)