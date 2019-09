Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Drei Spiele, drei Siege und in jeder Partie vier Tore erzielt: Aufsteiger SG Buchenberg/Neuhausen sorgt aktuell für viel Furore. So wurde am Sonntag auch Hajduk VS mit einem 4:1 nach Hause geschickt. „Ich bin sehr zufrieden. Alles andere würde man mir auch nicht abnehmen. Wir spielen gut, nutzen unsere Chancen und verteidigen sehr diszipliniert“, freut sich Trainer Martin Hils. Die ganze Mannschaft habe verstanden, dass die stabile Abwehrarbeit die Grundlage darstelle, um die Partien zu gewinnen. Für Hils gibt es keinen Grund, auf die Euphoriebremse zu treten. „Wir nehmen den Schwung mit. Es läuft aktuell sehr gut.“

Drei Spiele, drei Siege und null Gegentreffer: Beim FC Schönwald läuft es aktuell. „Ich würde es als guten Start bezeichnen, mehr noch nicht. Neukirch war über weite Strecken die bessere Mannschaft, doch dank eines späten Treffers haben wir etwas glücklich gewonnen“, sagt Trainer Christian Furtwängler zum 1:0-Erfolg seiner Elf gegen Neukirch. Mit Jörg Ringwald und Schlussmann Benjamin Duffner habe das Spiel an Struktur gewonnen. Noch ist es für Furtwängler jedoch zu früh, um endgültige Rückschlüsse für den weiteren Saisonverlauf zu ziehen.

Andreas Binder, Trainer der Sportfreunde Neukirch, trauert zumindest einem möglichen Punkt in Schönwald nach. „Die ersten 45 Minuten waren wir auf Augenhöhe. In Halbzeit zwei hatte Schönwald mehr Ballbesitz, wir aber die besseren Chancen. Unser Kardinalproblem ist aktuell, dass wir die Tore nicht erzielen“, resümiert Binder. In den ersten 180 Minuten der Saison blieb seine Elf ohne Treffer. „Wir trainieren den Torabschluss regelmäßig. Ich hoffe, dass der Knoten bald platzt. Schon ein Treffer sollte das Selbstvertrauen stärken. Wir verkaufen uns aktuell unter Wert“, fügt Binder an. Er hofft, dass am Mittwoch bei Hajduk VS die Doppel-Null verschwindet.

Mit dem 5:0-Erfolg in Weilersbach sorgte der FC Tannheim für einen echten Paukenschlag. „Wir waren bei unserer Chancenverwertung sehr effektiv. Nahezu jede Möglichkeit war auch ein Treffer“, freut sich Trainer Franco de Rosa. Für ihn hatte die Partie im Vorfeld schon einen wegweisenden Charakter. „Wir wollten uns in der Tabelle oben festsetzen und nicht in untere Tabellenregionen rutschen. Das ist uns sehr gut gelungen. Es war eine souveräne Leistung der gesamten Mannschaft“, lobt de Rosa, der über 90 Minuten einen sehr konzentrierten Auftritt seiner Elf sah.

Mit einem 2:1-Erfolg gegen DJK Villingen II gelang dem FC Kappel der erste Saisonsieg. „In der Partie zählten nur die drei Punkte. Unser Spiel war noch nicht gut. Es nützt uns nichts, Lob zu bekommen und die Punkte abzugeben. Wir wissen, dass es ein etwas glücklicher Sieg war“, sagt Spielertrainer Kai Bommer, der mit seinem Treffer zum 1:0 seine Elf auf Kurs brachte. Noch klappe längst nicht alles, was sich Bommer wünscht. „Unsere Vorbereitung war nicht so gut. Wir brauchen noch zwei, drei Partien, um wieder stabiler zu agieren. Klar ist, dass wir uns steigern müssen“, ergänzt Bommer.

Mit 2:1 Toren setzte sich der VfB Villingen gegen Überauchen durch. Für die Villinger waren es die ersten drei Punkte in der noch jungen Saison. „Wir haben in der ersten Partie gegen Tannheim 60 gute Minuten gezeigt, diesmal waren es 80. Wenn dieser Trend anhält, zeigen wir am Mittwoch in der Nachholpartie gegen Brigachtal eine noch bessere Saisonleistung“, sagt Co-Trainer Stefan Drzyzga. Für ihn ist das Ergebnis viel zu knapp ausgefallen. „Wer das Spiel gesehen hat, wird mir zustimmen. Wir hatten eine Vielzahl an guten Chancen. Diese sollten wir in den kommenden Partien besser nutzen“, wünscht sich Drzyzga.

Der SV Überauchen wartet hingegen weiterhin auf den ersten Punkt. „Für uns war in der Partie beim VfB deutlich mehr drin. Den ersten Gegentreffer haben wir selbst vorbereitet und nach dem 0:2 gab es einen Knick im Spiel. Dennoch ist uns der Anschlusstreffer gelungen und in den fünf Minuten Nachspielzeit wäre sogar der Ausgleich möglich gewesen“, schildert Überauchens Trainer Ilter Kozanoglu seine Eindrücke vom Spiel. Er ist fest davon überzeugt, dass die Null bald verschwinden wird. „Wir müssen es einmal schaffen, selbst in Führung zu gehen. Dann werden unsere Aktionen an Sicherheit gewinnen. Eine bessere Chancenausnutzung ist dazu angesagt“, fügt Kozanoglu an.