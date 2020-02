Futsal, Jugend-Bezirksmeisterschaft: In der Löffinger Dreifeldsporthalle sowie in der Alleensporthalle Schwenningen werden am Wochenende die Bezirksmeister im Futsal ermittelt. Gastgeber sind der FC Löffingen und der FV Marbach. Im Gegensatz zu vergangenen Jahren finden diesmal die Turniere aller Jugendklassen an einem Wochenende statt.

A-Junioren: Der SV Hinterzarten II, VfB Villingen, SG Brigachtal (alle Gruppe eins), SG Oberes Bregtal, FC 08 Villingen und FS Geisingen (alle Gruppe zwei) haben sich für das Turnier qualifiziert. In der ersten Partie stehen sich am Samstag in Löffingen ab 14 Uhr VfB Villingen und SG Brigachtal gegenüber. Nach den Gruppen- und Halbfinalpartien wird das Endspiel um 16.46 Uhr angepfiffen. Gespielt wird über einmal zwölf Minuten.

B-Junioren: Ebenfalls in Löffingen ermitteln am Samstag ab 10 Uhr die B-Junioren den neuen Titelträger. Die SG Bräunlingen, SG Fützen, DJK Villingen (Gruppe 1), SG Löffingen, SG Ostbaar und FC 09 Villingen (Gruppe 2) treffen aufeinander. Die erste Partie bestreiten die DJK Villingen und Fützen. Das Endspiel der beiden Halbfinalsieger ist für 12.46 Uhr angesetzt.

C-Junioren: In der Altersklasse haben sich SG SSC Donaueschingen, SG Dauchingen, FC 08 Villingen (Gruppe 1), SG Möhringen, SG Neuhausen II und SG Schluchsee (Gruppe 2) qualifiziert. Das Turnier in der Schwenninger Alleensporthalle beginnt am Sonntag um 14 Uhr mit der Partie Dauchingen gegen FC 08 Villingen. Um 16.46 Uhr wird das Finale angepfiffen.

D-Junioren: Am Sonntagmorgen ab 10 Uhr in Löffingen wird der neue Titelträger der D-Junioren ermittelt. Die SG Ostbaar, TuS Bonndorf und FC 08 Villingen bilden die Vorrundengruppe eins, der SSC Donaueschingen, FC Hüfingen und DJK Villingen die Gruppe zwei. Bonndorf und der FC 08 Villingen stehen sich im Eröffnungsspiel gegenüber. Das Endspiel um den Bezirkstitel ist auf 12.45 Uhr terminiert.

E-Junioren: Die E-Junioren spielen am Sonntag in Schwenningen um den Titel. Die DJK Villingen II, FC Pfaffenweiler, SG Brigachtal (Gruppe 1), SV Hinterzarten, FC Hüfingen und SSC Donaueschingen IV dürfen sich Hoffnungen machen. Pfaffenweiler und Brigachtal bestreiten ab 10 Uhr das Eröffnungsspiel. Das Endspiel steigt ab 12.46 Uhr.

B-Juniorinnen: Am Samstag spielen in Schwenningen die SG Oberes Bregtal I und II, SG Riedöschingen (Gruppe 1), VfB Villingen, FC Pfohren und SV Titisee (Gruppe 2) ab 14 Uhr um den Titel. Ab 16.46 Uhr steigt das Endspiel.

C-Juniorinnen: Auch diese Altersklasse spielt in Schwenningen. Qualifiziert haben sich FV Tennenbronn, SG Bonndorf, SG Oberes Bregtal (Gruppe 1), SG Kirchen-Hausen, SV Titisee II sowie SSC Donaueschingen. Am Samstag treffen sich Bonndorf und die SG Oberes Bregtal ab 10 Uhr im Eröffnungsspiel. Die Finalpartie steigt um 12.45 Uhr.

D-Juniorinnen: Die SG Kirchen-Hausen, SV Titisee, FC Pfohren (Gruppe 1), SG SSC Donaueschingen I und II, SV Rietheim sowie SG Oberes Bregtal (Gruppe 2) treffen sich am Sonntag ab 14 Uhr in Löffingen, wobei die Partie Titisee gegen Pfohren die Titelkämpfe eröffnet. Das Finalspiel beginnt um 16.49 Uhr.

Südbadische eine Woche später

Sieben Bezirksmeister aus dem Schwarzwald qualifizieren sich für die südbadische Endrunde. Die Titelkämpfe finden eine Woche später in Waldshut-Tiengen (A- und B-Junioren), Gottmadingen (C-Junioren) , Neuried-Ichenheim (D-Junioren und D-Juniorinnen ) und Engen (B-Juniorinnen und C-Juniorinnen) statt. Bei den E-Jugendlichen gibt es keine südbadischen Meisterschaften.