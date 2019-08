Basketball: In zwei Heimspielen in der Deutenberghalle präsentiert sich die neue Mannschaft der wiha Panthers erstmals in der Vorbereitung ihren Fans. Am Samstag (18 Uhr) empfangen die Schwenninger den Ligakonkurrenten Tübingen, tags darauf gastiert um 16 Uhr die Ulmer Zweitvertretung in der Doppelstadt.

Nachdem Trainer Alen Velcic die ersten beiden Vorbereitungsspiele gegen Speyer und Ehingen unter die Devise „Spaß haben“ stellte, klingen die Vorsätze für die nächsten beiden Tests ganz anders. „Wir wollen sehen, ob wir die taktischen Kleinigkeiten, die wir in dieser Woche erarbeitet haben, bereits aufs Feld bekommen. Zudem wollen wir die Rollen weiter festigen“, erklärt Velcic.

13 Mann stehen dem Trainer zur Verfügung. Rasheed Moore, der vier Tage aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung aussetzte, ist ebenso einsatzfähig wie die zuletzt kranken Bill Borekambi und Jaren Lewis. Allerdings ist den Spielern die Belastung der ersten beiden intensiven Vorbereitungswochen anzumerken. „Die Jungs sind müde und ausgelaugt. Daher habe ich ihnen am Donnerstag einen freien Tag gegönnt. Die Köpfe spielen aber noch mit“, so der Trainer. Die Resultate der Testspiele sind für Velcic nur eine Randnotiz. „Die Ergebnisse sind nicht wichtig, die Partien werden noch keine Gradmesser für die Pflichtspiele sein.“

Die Tigers Tübingen, Schwenningens Ligakonkurrent und Lokalrivale, der am 28. Dezember in der Helios Arena gastieren wird, befinden sich schon fast zwei Wochen länger im Trainingsbetrieb als die Panthers, konnten aber noch keines ihrer Testspiele gegen Kirchheim (ProA) und Elchingen (ProB) gewinnen. Velcic: „Es wird interessant sein zu sehen, welche individuelle Qualität Tübingen auf den Platz bringt.“ Die OrangeAcademy, Farmteam des Bundesligisten ratiopharm Ulm, ist den Panthers aus der vergangenen Saison in der ProB noch bestens bekannt. Damals lieferten sich die Kontrahenten zwei enge Duelle, die beide Male die Heimmannschaft knapp gewann.