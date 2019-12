Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – FC Schalke 04 Basketball 82:79 (18:19, 21:20, 24:19, 19.21). Dank eines späten Dreiers von Rasheed Moore beendeten die wiha Panthers ihre Niederlagenserie und bezwangen am Mittwochabend den FC Schalke 04 in einem Kraftakt mit 82:79.

Vor 650 Zuschauern in der mäßig besuchten Deutenberghalle schickte Trainer Alen Velcic David Dennis, Leon Friederici, Rasheed Moore, Jaren Lewis und Marko Bacak in der Startaufstellung aufs Feld. Diese Fünf hatte gegen eine kleine Schalker Mannschaft zwar Größenvorteile, zeigte sich anfangs allerdings defensiv sehr zerfahren. Die Gäste benötigten meist lediglich einen simplen Block zu stellen, um freie Wege zum Korb vorzufinden und mit einfachen Dunks oder Korblegern abzuschließen. Die Königsblauen waren bestrebt, nach defensiven Rebounds oder Ballgewinnen schnell in die Offensive umzuschalten und kamen dadurch ebenfalls zu einfachen Punkten.

Gegen Ende des ersten Viertels hielten die Panthers für mehrere Angriffe ihren Korb sauber. Dies lag allerdings weniger an verbesserter Defense, sondern eher daran, dass die Schalker ihre offenen Dreier nicht trafen. Mit 19:18 führten die Gäste nach dem ersten Durchgang, woraufhin eine erste lautstarke Ansprache von Trainer Velcic an sein Team folgte.

Im zweiten Durchgang war auf Seiten der Panthers nur eine kleine Steigerung zu sehen. Nun war es die Offensive, die teils haarsträubende individuelle Fehler produzierte und mit Neuzugang Ivan Mikulic noch überhaupt nicht eingespielt wirkte. Als die Starter gegen Mitte des zweiten Viertels wieder aufs Parkett zurückkehrten, steigerte sich das Schwenninger Spiel. Mit einem 14:4-Lauf übernahmen die Gastgeber zwischenzeitlich die Führung und sorgten damit für ein Erwachen ihrer Fans. Zur Pause war das Spiel beim Stand von 39:39 völlig offen, was zum einen an der schlechten Schalker Wurfquote von der Dreierlinie (zwei von 15), aber auch an einer sehr fehlerbehafteten Panthers-Offensive lag.

Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte Alen Velcic seine Defensivstrategie und stellte auf eine „Box-and-One“-Verteidigung um. Dabei bilden vier Spieler eine Zonenverteidigung in Form eines Quadrats rund um die Zone, während David Dennis einzig für Schalkes Point Guard Shavar Newkirk zuständig war. Diese Umstellung fruchtete: Durch die verbesserte Defense kam auch der Angriff besser in Schwung. Plötzlich fielen die Dreier besser und auch das Spiel durch die Zone wurde effizienter. Erstmals im Spiel setzten sich die Panthers etwas ab, bei sieben Punkten Rückstand nahm der Schalker Coach Alexander Osipovitch eine Auszeit. Zum Ende des dritten Viertels, in dem das Spiel an Tempo und Qualität zunahm, führten die Panthers mit 63:58.

Im Schlussabschnitt bauten die Hausherren ihre Führung zunächst auf acht Punkte aus, um dann wieder in das alte Muster der ersten Hälfte zurückzufallen, grobe Fehler zu fabrizieren und einen 13:1-Lauf der Gäste zu kassieren. Ein wütender Alen Velcic sah sich dadurch schon fünf Minuten vor dem Ende der Partie dazu gezwungen, seine letzte Auszeit zu nehmen.

Als das Spiel auf die Zielgerade einbog, fingen sich die Schwenninger wieder und hielten das Spiel bis zum Ende offen. Der starke David Dennis übernahm in der Crunch Time die Verantwortung und traf seinen Sprungwurf, der ansonsten nicht zu seinen Kernkompetenzen zählt, in den wichtigen Momenten verlässlich. Nachdem Johannes Joos die Gäste mit noch einer Minute auf der Uhr mit 79:77 in Führung brachte, glich Rasheed Moore an der Freiwurflinie aus und sorgte wenig später für die Entscheidung: Die Panthers konnten mit dem letzten Angriff der Partie die Zeit herunterspielen, als David Dennis Moore in der Ecke fand und dieser mit noch 1,7 Sekunden auf der Uhr per Dreier zum umjubelten und spielentscheidenden 82:79 traf. Bester Schwenninger Scorer war David Dennis mit 23 Punkten.