Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit Möhringen und Kirchen-Hausen sind zwei Mannschaften mit drei Siegen perfekt in die neue Saison gestartet. Einen spektakulären 6:4-Erfolg feierte der FV Möhringen in Öfingen. „Wir haben das Spiel gefühlt dreimal gewonnen, erst nach der 3:0-Führung, dann nach dem schnellen Tor in Minute 46 und schließlich nach 90 Minuten. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Möhringens Trainer Heinz Jäger und ergänzt: „Ohne unsere Schwäche bei Standards hätten wir die Partie mit 6:0 gewonnen. Drei Gegentreffer fielen nach dem Muster Eckball, Kopfball Tor. Das zeigt, dass wir noch nicht reif genug sind, um dauerhaft oben mitzuspielen.“ Immerhin seien neun Punkte ein toller Start, auf dem sich aufbauen lasse.

Für Jörg Kienast, Trainer des SV Öfingen, war die Zahl der individuellen Fehler seiner Spieler in dieser Partie deutlich zu hoch. „So holst du keine Punkte“, betont Kienast. Indes lobte er die Moral seiner Mannschaft, die nach dem schnellen 0:3-Rückstand bis zur Pause auf 2:3 verkürzte und später nach einem erneuten Rückstand mit zwei Treffern zum 4:4 ausglich. Thema Nummer eins bei der Spielanalyse wird aber das Defensivverhalten sein. „Über die ersten 30 Minuten werden wir noch ausführlich sprechen müssen. Obwohl wir noch keinen Punkt haben, bin ich weit davon entfernt, Panik aufkommen zu lassen. Wir werden bald wieder erfolgreich sein“, so Kienast.

Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg in Löffingen gelang der SG Kirchen-Hausen der dritte Sieg im dritten Spiel. „Wir waren in den ersten 45 Minuten die klar bessere Mannschaft, haben es da jedoch versäumt, das Spiel für uns zu entscheiden. Nach dem Seitenwechsel hatten wir einige brenzlige Situationen zu überstehen. Da hätten wir uns über einen Ausgleich nicht beschweren dürfen. Ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen“, bilanziert Spielertrainer Berkay Cakici. In Halbzeit eins habe seine Elf den schnellen Rückstand gut weggesteckt. Die Führung der Löffinger sei indes ein Geschenk der SG gewesen.

Der SV TuS Immendingen tobte sich beim 7:0-Erfolg gegen Saig so richtig aus. Schon nach 42 Minuten stand es 5:0. „Wir haben nach der Pause zwei Gänge zurückgeschaltet, was auch in Ordnung ist. Schließlich haben wir am Mittwoch ein Spiel gegen Lenzkirch, was weitaus schwieriger wird“, sagt SVI-Trainer Peter Tumler. Er sah eine Elf aus Saig, „die einen schwachen Eindruck hinterließ und so auch Probleme in der Liga bekommen wird“. Für seine Akteure sei es umso wichtiger, den klaren Erfolg richtig einzuordnen. Tumler: „Wir haben Ball und Gegner schön laufen lassen und waren auch bei der Chancenauswertung sehr effizient. Daran gilt es in den kommenden Partien anzuknüpfen, dann sind wir auf einem guten Weg.“

Mit einem 1:0-Erfolg kehrte der SSC Donaueschingen vom Gastspiel bei der SG Unadingen zurück. SSC-Spieler Sebastian Charton sprach nach den 90 Minuten von einem „völlig verdienten Erfolg“. Bis auf den verschossenen Elfmeter habe Donaueschingen den Gastgebern keine Chance gestattet. „Wir hatten rund 80 Prozent Ballbesitz und das Spiel fast durchgehend unter Kontrolle. Unadingen hat versucht, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Darauf haben wir uns eingestellt und ihnen die Gefährlichkeit genommen“, so Charton. Nach seinem Urlaub ist nun auch SSC-Trainer Tomas Minzer zurück und leitet ab sofort wieder das Training.

Drei Punkte wollte Thomas Wolf, Trainer der SG Unadingen/Dittishausen, aus den ersten drei Partien holen. Daraus wurde nichts. Beim Aufsteiger steht noch die Null. „Wir haben gegen einen starken SSC unser bisher bestes Saisonspiel gezeigt. Wir hatten in der Partie einen Rückkehrer, und schon waren wir einen Tick stärker. Schade nur, dass wir den Elfmeter nicht genutzt haben“, betont Wolf. Er bescheinigte seinen Spielern einen kompakten Eindruck im Mittelfeld und auch in der Geschwindigkeit habe die Elf zugelegt. Nun sollte am kommenden Wochenende in Saig ein Sieg her. Wolf: „Für die Kreisliga B wäre diese Partie ein Spitzenspiel. So ist es ein Kellerduell und beide sind unter Zugzwang.“

83 Minuten rannte die SG Riedöschingen/Hondingen in Eisenbach einem 0:1-Rückstand hinterher, bevor doch noch der Ausgleich gelang. „Vor diesem Hintergrund würde ich von einem gewonnenen Punkt sprechen. Wir haben uns auf dem Kunstrasen etwas schwer getan und sind in der Summe mit einem Zähler durchaus zufrieden“, sagt Co-Trainer Björn Werhan. Die Elf blieb somit auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und wahrte ihre gute Ausgangsposition. In den kommenden drei Partien warten auf die SG schwere Brocken: am Mittwoch gegen Kirchen-Hausen, dann in Löffingen und schließlich das Gastspiel beim SSC Donaueschingen. „Schon das erste Spiel wird zur Standortbestimmung. Da werden wir richtig gefordert“, ist sich Werhan sicher.