von Dietmar

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Brigachtal – VfB Villingen. „Beide Mannschaften sind in der ersten Saisonhälfte ein Stück weit hinter den Erwartungen und den eigenen Zielsetzungen geblieben. Brigachtal sollte den VfB nicht unterschätzen, wobei ich glaube, dass die Tagesform entscheiden wird. Mein Tipp lautet 2:2.“

DJK Villingen II – FC Weilersbach. „Weilersbach hat eine sehr kampfstarke Mannschaft, die durch den Punkt in Rietheim sicherlich Aufwind bekommen hat. Bei Villingen überwiegt bislang ein Auf und Ab. Ich tippe 1:2.“

Sportfreunde Neukirch – NK Hajduk VS. „Neukirch hat am vergangenen Wochenende bei uns einen Punkt mitgenommen und auch gegen Hajduk sollte die Elf punkten. Hajduk fehlt etwas die Konstanz in den Leistungen. Ich tippe 2:0 für Neukirch.“

SV Überauchen – SG Buchenberg/Neuhausen. „Überauchen hat zuletzt auf eigenem Platz drei Punkte geholt und wird alles unternehmen, um nachzulegen. Ich glaube jedoch nicht, dass die Gäste beim Tabellenschlusslicht patzen. Mein Tipp lautet 0:2.“

SV Rietheim – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Die Gäste habe ich als kampfstarke Mannschaft in Erinnerung, die jedoch punktemäßig hinter den eigenen Erwartungen liegt. Spitzenreiter Rietheim wird nach dem Unentschieden gegen Weilersbach wieder in die Spur finden und 3:0 gewinnen.“

FC Fischbach – FC Kappel. „Es ist ein Derby, und da kann alles passieren. Wir haben am ersten Spieltag in Kappel gewonnen, aber das ist Vergangenheit. Nur wenn wir alles investieren, werden wir mit dem Ergebnis vom Platz gehen, das wir uns vorgenommen haben. Wir müssen uns nach dem Remis gegen Neukirch steigern.“

Die Partie FC Tannheim gegen FC Schönwald wurde auf Samstag, 30. November, verlegt.