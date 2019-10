Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Bereits am Dienstag beginnt mit der Paarung FC Weilersbach gegen SG Buchenberg/Neuhausen der 7. Spieltag in der Kreisliga A 1. Martin Hils, Trainer von Aufsteiger Buchenberg/Neuhausen, tippt die sieben Begegnungen.

FC Weilersbach – SG Buchenberg/Neuhausen (Di. 19 Uhr) „Wir wollen etwas Zählbares aus Weilersbach mitnehmen und ungeschlagen bleiben. Mit dem bisherigen Saisonverlauf und 16 Punkten aus sechs Spielen sind wir natürlich alle sehr zufrieden.“

FC Fischbach – FC Brigachtal (Mi. 19 Uhr). „Brigachtal ist im Tabellenmittelfeld angekommen, was mich doch etwas überrascht. Die Elf hat zuletzt zweimal verloren und muss alles investieren, um den Trend zu stoppen. Fischbach ist spielerisch sehr gut und für mich der Favorit in der Partie. Fischbach gewinnt mit 2:1 Toren.“

SV Rietheim – SV Überauchen (Mi. 19 Uhr). „Oft gibt es Überraschungen, wenn der Spitzenreiter gegen den Tabellenletzten antritt. Damit ist diesmal nicht zu rechnen. Rietheim gewinnt klar mit 4:0 Toren. Für mich ist Rietheim der ganz klare Titelfavorit. Die Mannschaft zeigt bisher keine Schwächen.“

DJK Villingen II – FC Tannheim (Mi. 19 Uhr). „Villingen wird durch den Sieg in Brigachtal Auftrieb haben. Für mich ist die DJK weitaus besser, als es die Tabellensituation ausdrückt. Der Sieg in Brigachtal ist sicher nur ein Anfang gewesen. Am Dienstag kommt gegen Tannheim ein 1:0-Erfolg hinzu.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – NK Hajduk VS (Mi., 19 Uhr). „Hajduk verfügt über eine sehr gute Mannschaft. Offenbar sind jetzt auch alle Spieler aus dem Urlaub zurück. Hajduk ist nur ganz schwer zu bezwingen. Die haben einfach eine klasse Elf und gewinnen mit 3:1 Toren.“

FC Kappel – Sportfreunde Neukirch (Mi, 19 Uhr) . „Kappel ist schwer einzuschätzen. Oft geht es Auf und Ab. Gegen die junge Elf aus Neukirch sollte sich die Routine von Kappel durchsetzen. Mein Tipp: 3:1.“

VfB Villingen – FC Schönwald (Do. 15 Uhr). „Auch der VfB hat eine junge Mannschaft, die es gegen Schönwald sehr schwer haben wird, um zu punkten. Für mich war Schönwald bisher der stärkste Gegner in der Liga. Allerdings haben wir in Schönwald gespielt. Auswärts kann ich Schönwald nicht einschätzen, denke aber, dass Schönwald beim VfB mit 2:0 gewinnt.“