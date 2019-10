Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – Sportfreunde Neukirch. „Villingen hatte zu Beginn der Saison personelle Sorgen, da einige Akteure für den Bezirksliga-Kader abgestellt werden mussten. Das hat sich relativiert, wie man auch an den Ergebnissen sieht. Die Mannschaft kommt immer besser in Fahrt. Neukirch hat eine junge Elf, die möglicherweise noch Lehrgeld zahlt. Ich tippe 3:1 für Villingen.“

FC Brigachtal – SV Überauchen. „Überauchen hat einen Negativ-Lauf, wird aber im Ortsderby hoch motiviert antreten. Die vielen Abgänge der vergangenen Jahre schlagen sich nun auch in den Ergebnissen nieder. Brigachtal sehe ich eindeutig im Vorteil, auch wenn die Mannschaft in der Tabelle nicht da steht, wo es sich Trainer und Verein wünschen. Ich tippe 4:0.“

FC Fischbach – FC Tannheim. „Fischbach spielt einen attraktiven Fußball. Die Partie gegen uns hat richtig Spaß gemacht, denn beide Teams wollten Fußball spielen. Fischbach setzt sich mit 2:1 Toren durch.“

SV Rietheim – NK Hajduk VS. „Wir freuen uns auf die Partie und wissen, dass der Gast nur zu gern unsere Erfolgsserie stoppen will. Hajduk ist für mich eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Jetzt, da die Elf wieder personell komplett ist, wird es in der Tabelle sicherlich weiter nach oben gehen. Ich hoffe natürlich, dass wir mit einem Erfolg vom Platz gehen. Wir werden alles dafür tun.“

FC Weilersbach – VfB Villingen. „Weilersbach ist in der Liga angekommen und der VfB sicherlich stärker, als der Tabellenplatz aussagt. Ich erwarte eine interessante Partie, in der sich die Gastgeber mit 2:0 durchsetzen.“

FC Kappel – SG Buchenberg/Neuhausen. „Die SG Buchenberg ist aktuell die Überraschungsmannschaft der Saison. Abzuwarten bleibt, wie die Elf die englische Woche wegsteckt. Spielen bei Kappel die Bommer-Brüder mit, gibt es ein 2:2.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Schönwald. „Ein Derby, das für beide Seiten brisant werden dürfte. Auch die Gastgeber stecken in einer englischen Woche, was zusätzliche Kräfte kostet. Obwohl ich zu Schönwald nicht viel sagen kann, tippe ich 1:2.“