Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Während sich die aktiven Mannschaften auf die anstehende Rückrunde vorbereiten, laufen die Planungen der Sportfreunde Schönenbach für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Spielertrainer Mario Ketterer hat trotz mehrerer Anfragen von anderen Vereinen seinen Vertag bei Sportfreunden für die kommende Saison um ein weiteres Jahr verlängert.

Unterstützt wird Ketterer künftig von Dennis Haas, der als spielender Co-Trainer im Sommer neu hinzukommt. Aktuell noch beim FV Tennenbronn aktiv, ist der gelernte Stürmer auf und neben dem Platz sicherlich eine sehr große Bereicherung für die Sportfreunde. Mit dem ehemaligen Sportfreunde-Jugendspieler Thomas Faller und Oliver Fehrenbach sind bereits jetzt zwei weitere Verstärkungen fix. Beide wechseln vom Nachbarverein FC 07 Furtwangen zu den Blau-Weißen.

Auch vom aktuellen Kader sollen möglichst alle Spieler gehalten werden. Dabei legt Mario Ketterer großen Wert auf Kontinuität. „Die Jungs ziehen super mit. Die sportlichen Leiter, Sascha Duffner und Matthias Vollmer, leisten tolle Arbeit, um den Kader für die nächste Saison weiter zu verstärken“ sagt Ketterer. Der Verein ist in Aufbruchstimmung und wird in den nächsten Jahren das Ziel, Aufstieg in die Kreisliga A, in den Fokus nehmen.