Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (ju/wmf) SG Buchenberg/Neuhausen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 2:3 (2:1). Die Gäste fanden, angeführt von Spielertrainer Gianvito Romeo, gut in die Partie und gingen schon nach fünf Minuten durch Schmidt in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte nur sieben Minuten später durch Bradula mit dem Ausgleich. Konsequent nutzten die Platzherren (35.) die Chance zur Führung, als Happ einen gelungenen Angriff unhaltbar zum 2:1 abschloss. In der zweiten Halbzeit nutzten die Gäste kurz nach Wiederbeginn (47.) einen krassen Abwehrfehler der Platzherren durch Schmidt zum Ausgleich. In der vorletzten Minute kamen die Gäste erneut durch Schmidt zum glücklichen Erfolg. Tore: 0:1 (5.) Marcel Schmidt, 1:1 (12.) Marcel Bradula, 2:1 (35.) Roy Happ, 2:2 + 2:3 (47.+89.) M. Schmidt. ZS: 50. SR: Enis Morat (Bad Dürrheim).

NK Hajduk VS – FC Kappel abgesagt. Das für Mittwoch vorgesehene Nachholspiel zwischen dem NK Hajduk Villingen und dem FC Kappel wurde abgesagt. Der Grund: Die Kappeler konnten keine einsatzfähige Mannschaft aufbieten. Neben sechs verletzten Spieler gebe es aktuell auch etliche angeschlagene Akteure, ließ der Verein verlauten. Da die Kappeler auch nicht mehr über eine 2. Mannschaft mehr verfügt, war kein personeller Ersatz möglich. Die Partie wird aller Voraussicht nach mit drei Punkten und 3:0 Toren für den NK Hajduk gewertet.