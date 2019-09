Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (mst/daz) In der Staffel eins stehen zwei Spiele bereits am Samstag ab 16 Uhr auf dem Programm. Im Duell der Tabellennachbarn empfängt Zagreb Villingen (6 Punkte) die Sportfreunde Schönenbach (6). Zudem möchte sich der FC Weiler (10) mit einem Heimsieg gegen den noch sieglosen SV Nußbach (1) in der Tabelle weiter nach oben orientieren. Vier Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Der Spitzenreiter FC Schonach II (10) ist bei dem FV/DJK St. Georgen (7) zu Gast. Der punktgleiche Tabellenzweite FC Triberg (10) ist im Heimspiel gegen das Schlusslicht FC Furtwangen II (1) klarer Favorit. Das Verfolgerduell zwischen dem Tabellenvierten SG Mönchweiler/Peterzell (9) und dem Dritten SV Niedereschach (9) verspricht Spannung. Zudem empfängt Bratstvo Villingen (7) den FC Unterkirnach (6).

Schwere Aufgabe für Blumberg

Staffel 2: In der Staffel zwei empfängt der FC Bad Dürrheim II (3) am Samstag um 17.30 Uhr den noch punktlosen FC Grüningen. Bad Dürrheim hat bisher die meisten Gegentreffer kassiert, während Grüningen mit erst zwei eigenen Treffern als nicht sehr offensiv- und abschlussstark gilt. Zudem läuft Bad Dürrheim Gefahr, wieder frühzeitig die Tabellenspitze aus den Augen zu verlieren. Am Sonntag um 15 Uhr werden vier Partien gespielt. Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten SG Aulfingen/Leipferdingen (10) und dem Spitzenreiter TuS Blumberg (12) sind Tore garantiert. Blumberg hat schon 14 Mal in fünf Partien getroffen. Die Gastgeber stehen bei der gleichen Anzahl. Parallel empfängt der Tabellenzweite SV Mundelfingen (12) den FC Wolterdingen (6). Mundelfingen könnte mit einem Sieg sogar die Tabellenspitze erobern. Zudem empfängt der FC Hüfingen (1) den SV Ewattingen (6). Hüfingen ist heiß darauf, den ersten Saisonsieg einzufahren, um sich vom Tabellenkeller etwas zu lösen. Die SG Döggingen/Hausen vor Wald (9) peilt gegen den FC Gutmadingen II (6) einen Sieg an. Gelingt dieser, würde es in der Tabelle weiter nach oben gehen. Gutmadingen hat bisher eine Partie weniger absolviert und ist nicht zu unterschätzen. Spielfrei schaut diesmal der TuS Oberbaldingen (9) zu.

Spitzenspiel in Friedenweiler

Staffel 3: In der Staffel drei kommt es am Samstag um 16 Uhr zum Duell zwischen dem SV St. Märgen und dem SV St. Blasien. Um 18.30 Uhr empfängt der VfB Mettenberg den SV Titisee. Am Sonntag um 15 Uhr ist der FC Neustadt II beim FC Bernau zu Gast. Zeitgleich will das Schlusslicht SV Göschweiler gegen den FC Reiselfingen den ersten Saisonsieg einfahren. Um 15.15 Uhr steigt das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten SV Friedenweiler und dem Dritten TuS Bonndorf II. Spitzenreiter Gütenbach ist spielfrei.