Basketball, Pro A: wiha Panthers Schwenningen – Bayer Giants Leverkusen 89:58 (21:21, 27:14, 16:14, 25:9). Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und eines starken USA-Duos besiegten die Wiha Panthers Schwenningen die Bayer Giants Leverkusen klar mit 89:58 und fuhren damit den zweiten Sieg des Wochenendes ein.

Die drängendste Frage vor dem ersten Heimspiel des Jahres aufseiten der Panthers war, wie die Schwenninger den kräftezehrenden 83:79-Auswärtserfolg in Heidelberg am Freitagabend mit lediglich einer Sieben-Mann-Rotation wegstecken und nur zwei Tage später gegen ausgeruhte Leverkusener auftreten würden. Die personellen Voraussetzungen stellten sich jedenfalls besser dar als noch zwei Tage zuvor: Kapitän Kosta Karamatskos stand seiner Mannschaft genauso wieder zur Verfügung wie der wiedergenesene Daniel Loh und Sergey Tsvetkov: Yasin Kolo (Rücken) fehlte hingegen weiterhin. Leon Friederici rückte nach seiner starken Leistung in Heidelberg für den an einem gebrochenen Finger laborierenden Bill Borekambi in die Starting Five der Panthers.

Von schweren Beinen war bei den Panthers anfangs keine Spur. Ganz im Gegenteil: Die Hausherren begannen vor 780 Zuschauern in der Deutenberghalle stark und waren nach Rebounds sowie Ballgewinnen sehr erfolgreich in ihren blitzschnellen Umschaltangriffen. So gelangen Jaren Lewis allein in den ersten vier Minuten acht Punkte bei „Fast Breaks“, was den Schwenningern eine frühe 18:6-Führung ermöglichte. Dann riss der Faden bei den Panthers allerdings schlagartig ab. In der Defensive schlichen sich zahlreiche individuelle sowie Abstimmungsfehler ein, vorne trafen die Panthers falsche Entscheidungen und nahmen schlechte Würfe. Dadurch kamen die Gäste wieder zurück ins Spiel und glichen das Spiel trotz katastrophaler erster fünf Minuten gegen Ende des ersten Viertel zum 21:21 aus.

Was folgte, war eine schallende Ansprache von Panthers-Trainer Alen Velcic, der mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft die Zwölf-Punkte-Führung herschenkte, alles andere als zufrieden sein konnte. Das werfende Personal zeigte eine entsprechende Reaktion, erzielte neun Punkte am Stück, spielte dank guter Ballbewegung ansehnlichen Basketball und erhöhte wieder die Konzentration beim Verteidigen. Jaren Lewis machte im Angriff weiterhin ein überragendes Spiel und führte seine Mannschaft zu einem 48:35-Vorsprung zur Pause.

Die Neckarstädter nahmen den Schwung aus dem zweiten Abschnitt mit in die zweite Hälfte und bauten ihre Führung mittels eines 8:0-Laufs auf 21 Zähler aus. Dann spielte sich in abgeschwächter Version dasselbe Phänomen wie im ersten Viertel ab: Die Panthers leisteten sich an beiden Enden des Feldes einige Nachlässigkeiten, sodass die Giants bis zum Ende des dritten Viertels zwischenzeitlich wieder bis auf 13 Punkte herankamen. Mit 64:49 ging es in den Schlussabschnitt.

In diesem brachte die Starting Five, die den Löwenanteil der Spielzeit erhielt, den zweiten Sieg in Folge frühzeitig unter Dach und Fach und sorgte unter anderem mit drei Dreiern am Stück für Entzücken auf den Rängen. Die zweite Garde der Panthers beendete das Spiel letztlich mit einem klaren 89:58-Sieg. Bester Schwenninger Scorer war Jaren Lewis mit 28 Punkten, auch Drew Brandon zeigte mit 13 Punkten und acht Assists eine überzeugende Vorstellung.

Dank des klaren Sieges entschieden die Panthers nicht nur den direkten Vergleich gegen den Mitaufsteiger Leverkusen für sich, sondern verbesserten auch ihre Bilanz auf sieben Siege bei zwölf Niederlagen. In der Tabelle bleiben die Raubkatzen auf Rang 13.

Für die Panthers spielten: Jaren Lewis (28 Punkte/4 Rebounds/2 Assists), Filip Kukic (4/1/1), Drew Brandon (13/8/3), Sergey Tsvetkov (2/1/0), Daniel Loh (2/1/0), Kosta Karamatskos (0/1/0), Rasheed Moore (4/4/4), Leon Friederici (18/5/1), Marko Bacak (15/9/2) und Ivan Mikulic (3/0/1).