Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Hinterzarten – SV Öfingen 2:1 (1:1). Öfingen begann besser und ging nach 18 Minuten verdient durch Markus Wenzler in Führung. Danach fand Hinterzarten besser in die Partie und kam in Minute 37 durch Fabian Ringwald zum verdienten Ausgleich. Nach der Pause hatten beide Mannschaften Chancen auf den Sieg, das glücklichere Ende hatte aber Hinterzarten mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit durch Julian Eckert für sich. Tore: 0:1 (18.) Wenzler, 1:1 (37.) Ringwald, 2:1 (90.+1) Eckert. ZS: 120. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

SSC Donaueschingen – SV TuS Immendingen 1:2 (0:1). Immendingen übernahm von Beginn an die Kontrolle über die Partie, Jaruka Ndow erzielte nach einer halben Stunde den verdienten Führungstreffer für den Absteiger. Nach der Pause steigerte sich der SSC und glich durch Jochen Reihs aus, ehe Marcel Winkler wenig später die Gäste wieder in Führung brachte. In der Schlussphase verpasste Donaueschingen den möglichen Ausgleich. Tore: 0:1 (30.) Ndow, 1:1 (58.) Reihs, 1:2 (68.) Winkler. ZS: 130. SR: Andreas Hilpert (St. Georgen).

FC Löffingen II – FV Möhringen 1:4 (0:2). Verdienter Sieg für Möhringen: Die Gäste führten bereits zur Pause durch einen Doppelpack von Mohamed Gomina verdient mit 2:0 und machten nach dem Seitenwechsel durch Marius Kappeler und Luca Blum alles klar. Mehr als der Ehrentreffer durch Nico Wider in der Schlussphase gelang den schwachen Löffingern nicht. Tore: 0:1 (14.) Gomina, 0:2 (41.) Gomina, 0:3 (54.) Kappeler, 0:4 (71.) Blum, 1:4 (82.) Wider. ZS: 80. SR: Andreas Scheffler (Döggingen).

SG Riedöschingen/Hondingen – SG Unadingen/Dittishausen 5:0 (2:0). Klare Sache in Hondingen: Während die Gäste über 90 Minuten kaum für Gefahr sorgten, hatten die Hausherren in der Offensive oftmals leichtes Spiel und gewannen auch in der Höhe verdient. Andreas Stöckle und Fabian Fendt trafen jeweils doppelt, zudem trug sich Johannes Scherer in die Torschützenliste ein. Tore: 1:0 (5.) Stöckle, 2:0 (31.) Fendt, 3:0 (55.) Stöckle, 4:0 (60.) Scherer, 5:0 (70.) Fendt. ZS: 200. SR: Axel Amann (Bettmaringen).

FC Lenzkirch – SG Schluchsee/Feldberg 3:1 (2:0). Lenzkirch wusste fußballerisch zu überzeugen und erzielte drei schön herauskombinierte Tore: Zuerst schnürte Felix Jägler in Hälfte eins einen Doppelpack, dann besorgte Fabian Gamp kurz nach Wiederbeginn die Vorentscheidung. Der Ehrentreffer der SG durch Patrick Eichhorn per Elfmeter führte nicht mehr zur Wende. Tore: 1:0 (10.) Jägler, 2:0 (38.) Jägler, 3:0 (52.) Gamp, 3:1 (73.) Eichhorn. ZS: 300. SR: Christian Strittmatter (Neustadt). Gelb-Rot: FCL (90.+1).

SG Kirchen-Hausen – SV Eisenbach 3:1 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte ohne Tore brachte Sheriff Jallow die SG zunächst in Führung, ehe Simon Neininger nur wenig später ausglich. Kirchen-Hausen blieb jedoch am Drücker und siegte am Ende verdient mit 3:1. Elias Stihl und Samuele Longombardo trafen für die Hausherren. Tore: 1:0 (57.) Jallow, 1:1 (61.) Neininger, 2:1 (70.) Stihl, 3:1 (90.) Longombardo. ZS: 140. SR: Marcel Haberbosch (Mönchweiler).

SV Saig – FC Pfohren 1:1 (0:0). Nachdem sich beide Mannschaften im ersten Durchgang neutralisierten, brachte Marius Wiehl den FC Pfohren per Strafstoß in Führung. Diese hatte allerdings nicht lange Bestand, denn Nicolas Winter stellte nur sechs Minuten später wieder auf Gleichstand. In der Schlussphase hatten beide Teams Chancen auf den Sieg, sodass das Remis in Ordnung geht. Tore: 0:1 (55.) Wiehl (FE), 1:1 (61.) Winter. ZS: 130. SR: Antonio Tafaro (Münstertal).