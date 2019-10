Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SSC Donaueschingen – FV Möhringen 0:1 (0:0). Möhringen war gegen tief stehende Gastgeber die tonangebende Mannschaft, klare Chancen waren aber Mangelware. In Hälfte zwei erhöhten die Gäste den Druck und kamen durch einen verwandelten Foulelfmeter durch den kurz zuvor eingewechselten Stephan Paulsen zum verdienten Siegtreffer. In der Schlussphase vergab der Spitzenreiter noch Chancen auf einen höheren Sieg. Tore: 0:1 (74.) Paulsen (FE). ZS: 80. SR: Mario Heinrich (St. Märgen).

FC Löffingen II – FC Lenzkirch 2:4 (1:2). In einer kurzweiligen Partie führten die Gäste zur Pause verdient mit 2:1 Toren, ehe Alexander Schuler in Minute 81 den Ausgleich besorgte. Lenzkirch hatte aber den längeren Atem und kam durch zwei späte Treffer durch Robin Hugel sowie Harald Juchum doch noch zum letztlich verdienten Auswärtssieg. Tore: 0:1 (15.) Dresel, 1:1 (39.) Weißenberger, 1:2 (45.) Gamp, 2:2 (81.) Schuler, 2:3 (86.) Hugel, 2:4 (90.) Juchum. ZS: 60. SR: Konstantin Konegen (Villingen).

SG Kirchen-Hausen – SG Schluchsee/Feldberg 6:0 (1:0). In einer zerfahrenen ersten Hälfte brachte Luca Colucci die Hausherren verdient mit 1:0 in Führung. Nach der Pause hatte Kirchen-Hausen mit dem Aufsteiger wenig Mühe und gestaltete das Ergebnis einen Tick zu hoch. Tore: 1:0 (15.) Colucci, 2:0 (52.) Berkay Cakici, 3:0 (56.) Elias Stihl, 4:0 (62.) Andy Krukenberg, 5:0 (64.) Sheriff Jallow, 6:0 (83.) Jallow. ZS: 160. SR: Axel Kostenbader (Grafenhausen).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Öfingen 3:0 (1:0). Riedöschingen hatte in Hälfte eins zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen hatten aber die Gäste. Dennoch ging die SG Riedöschingen dank eines Treffers von Andreas Stöckle kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber dann klar besser. Patrick Zolg erhöhte zum 2:0, ehe Stöckle in der Schlussphase den Deckel draufmachte. Tore: 1:0 (45.) Stöckle, 2:0 (72.) Zolg, 3:0 (85.) Stöckle. ZS: 250. SR: Axel Amann (Stühlingen).

SV Eisenbach – FC Pfohren 1:1 (0:1). In einer ausgeglichenen Partie brachte Kevin Rontke die Gastgeber in Hälfte eins in Führung. Pfohren erwischte dann einen guten Start in die zweite Halbzeit und glich durch Julian Sumser verdient aus. Dann gerieten die Gäste in Unterzahl, woraufhin Eisenbach eine Drangphase startete, aber nicht mehr zum Siegtreffer kam. Letztlich geht das Remis in Ordnung. Tore: 1:0 (35.) Rontke, 1:1 (48.) Sumser. ZS: 100. SR: Wolfgang Zimmer (Villingen). Gelb-Rot: Pfohren (70.).

SV Saig – SV Hinterzarten 0:5 (0:2). Klare Sache in Saig: Die Gäste waren in allen Belangen überlegen und führten zur Pause schon mit 2:0. In Durchgang zwei gestaltete Hinterzarten das Ergebnis zu einem Kantersieg. Kay Ruf traf doppelt, Nico Steiert schnürte einen Hattrick. Tore: 0:1 (7.) Ruf, 0:2 (18.) Steiert, 0:3 (59.) Steiert, 0:4 (74.) Steiert, 0:5 (89.) Ruf. ZS: 100. SR: Melina Krämer (Donaueschingen).