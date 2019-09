Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Hinterzarten – SG Unadingen/Dittishausen 1:2 (1:1). Die Gäste erwischten mit dem Führungstreffer von Simon Straub (2.) einen Traumstart. Dann übte Hinterzarten mächtig Druck aus, glich durch Goran Misic aus und verpasste mehrere gute Chancen auf die Führung. Die zweite Hälfte war ausgeglichen, die Gäste hatten ein leichtes Chancenplus. Daher war der Siegtreffer von Martin Siebler, der mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung traf, nicht unverdient. Tore: 0:1 (2.) Straub, 1:1 (17.) Misic, 1:2 (62.) Siebler. ZS: 120. SR: Samuel Kaltenbach (Neukirch).

SSC Donaueschingen – SG Riedöschingen/Hondingen 0:1 (0:0). Über das gesamte Spiel hatte der SSC zwar mehr Spielanteile, zwingende Chancen waren aber rar. Die Gäste hingegen wurden durch Konter immer wieder gefährlich. Nach gut einer Stunde erzielte Buba Jaiteh das Tor des Tages. Tor: 0:1 (62.) Jaiteh. ZS: 80. SR: Harald Dirschauer (Tuttlingen).

FV Möhringen – SV TuS Immendingen 6:0 (2:0). Klare Sache: Der überlegene Spitzenreiter fertigte Immendingen auch in der Höhe verdient mit 6:0 ab. Stephan Paulsen eröffnete den Torreigen nach zehn Minuten, Mohamed Gomina legte mit dem Pausenpfiff nach. Kurz zuvor schwächten sich die Gäste mit einer Roten Karte. Nachdem Paulsen und ein Eigentor das Ergebnis auf 4:0 stellten, folgte ein weiterer Platzverweis für die Gäste. In der Schlussphase schraubten Luca Bluk und Lukas Klüppel das Ergebnis in die Höhe. Tore: 1:0 (10.) Paulsen, 2:0 (45.) Gomina, 3:0 (47.) Paulsen, 4:0 (70.) ET, 5:0 (82.) Blum, 6:0 (89.) Klüppel. ZS: 120. SR: Urte-Anna Waibel (Mühlhausen). Rot: TuS (45.). Gelb-Rot: TuS (75.).

SV Öfingen – FC Pfohren 2:1 (1:1). Die erste Hälfte war ausgeglichen. Öfingen ging nach neun Minuten durch einen umstrittenen Elfmeter von Markus Wenzler in Führung. Nach einer halben Stunde vergab Pfohren einen ebenfalls fragwürdigen Strafstoß. Mit dem Pausenpfiff erzielte Michael Hug nach einer Ecke den Ausgleich. In Hälfte zwei war Öfingen besser und ging nach 71 Minuten durch Matthias Wenzler erneut in Führung. Diese ließen sich die Gastgeber nicht mehr nehmen. Tore: 1:0 (9.) Wenzler (FE), 1:1 (45.) Hug, 2:1 (71.) Zeller. ZS: 100. SR: Steffen Schunicht.

FC Lenzkirch – SV Eisenbach 3:4 (1:1). In einer turbulenten Partie übernahm Eisenbach in Halbzeit zwei das Kommando. Zwar ging Lenzkirch durch Philip Burchartz in Führung, ein Doppelpack von Marco Worbser und der späte Siegtreffer von Kevin Rontke machten den 4:3-Sieg perfekt. Tore: 0:1 (12.) Wirbser, 1:1 (22.) Veit, 2:1 (56.) Burchartz, 2:2 (59.) Wirbser, 2:3 (82.) Wirbser, 3:3 (85.) Gamp, 3:4 (87.) Rontke. ZS: 150. SR: Ralph Hettich (St. Peter).

SG Schluchsee/Feldberg – FC Löffingen II 2:3 (1:1). Die erste Halbzeit gehörte dem Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel kam Löffingen auf, doch zunächst ging erneut die SG in Führung (60.). Das Tor gelang per Elfmeter, ebenso der Löffinger Ausgleich (74.). Der Siegtreffer für die Gäste fiel nach einem Konter. Tore: 1:0 Meyer (15.), 1:1 (40.), 2:1 Eichhorn (60./FE), 2:2 (74./HE), 2:3 (90.+1). SR: Bugiel (St. Georgen). Z: 60.

SV Saig – SG Kirchen-Hausen 0:6 (0:2). Kirchen-Hausen war von Beginn an die dominante Mannschaft und führte früh durch Gianluca Colucci. Er wurde im weiteren Verlauf des Spiels mit vier weiteren Treffern zum Mann des Tages. Das sechste Tor der Gäste gegen harmlose Saiger erzielte Berkay Cakici. Tore: 0:1 (4.) Colucci, 0:2 (41.) Colucci, 0:3 (63.) Colucci, 0:4 (70.) Cakici, 0:5 (76.) Colucci, 0:6 (90.) Colucci. ZS: 100. SR: Konstantinos Taslis (Villingen).