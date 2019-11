Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (dba) SG Unadingen/Dittishausen – FC Löffingen II 2:2 (0:0) – In der ersten Halbzeit ergaben sich für beide Teams nur wenige Chancen. Kurz nach Wiederbeginn gingen die Gäste durch Simon Weißenberger in Führung (50.), die Unadinger drehten in der Folge jedoch die Partie durch zwei eigene Treffer. So musste Löffingen in der Schlussphase mehr riskieren und belohnte sich mit dem 2:2 dafür (88.). Tore: 0:1 Weissenberger (50.), 1:1 Siebler (65.), 2:1 Weber (77.), 2:2 Plasch (88.). SR: Helten (Emmingen). Z: 150.

SV Hinterzarten – FC Lenzkirch 1:3 (0:3) Lenzkirch los wie die Feuerwehr und erzwang sich die frühe Führung durch Jakob Dresel (11.). Auch danach blieben die Gäste am Drücker und kamen durch einen Doppelschlag zu einem komfortablen Drei-Tore-Vorsprung. Da Hinterzarten obendrein einen Platzverweis sah, schien Lenzkirch das Spiel schon in der Tasche zu haben, doch der Gastgeber kämpfte nach der Pause leidenschaftlich, konnte aber nur noch den Ehrentreffer erzielen. Tore: 0:1 Dresel (11.), 0:2 Karcher (31.), 0:3 Gamp (33.), 1:3 Eckert (67.). SR: Fuhry (Denzlingen). Z: 80. R: Hinterzarten (44.).

FV Möhringen – SV Saig 6:0 (3:0) – Mohamed Gomina war mit fünf Treffern der Mann des Tages. Saig bekam den FVM Stürmer insbesondere in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu fassen und lag nach dessen viertem Treffer nach einer Stunde bereits aussichtslos zurück. Tore: 1:0 Gomina (6.), 2:0 Gomina (16.), 3:0 Gomina (19.), 4:0 Gomina (59.), 5:0 Heine (76.), 6:0 Gomina (88.). SR: Czech (Neuhausen). Z: 100.

SV Öfingen – SSC Donaueschingen 1:3 (1:1) – Donaueschingen fand nach dem schnellen Rückstand besser in die Partie und glich Mitte der ersten Halbzeit verdient aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine vollkommen offene Partie, in der beide Mannschaften ihr Glück im Spiel nach vorne suchten. Der SSC ging zehn Minuten vor dem Ende in Führung und kam gegen aufmachende Öfinger noch zum entscheidenden dritten Treffer. Tore: 1:0 Ott (4.), 1:1 Seidita (28.), 1:2 Reihs (80.), 1:3 Reihs (88./FE). SR: Morat (Schwenningen). Z: 70.

FC Pfohren – SG Kirchen-Hausen 0:2 (0:2) Eine starke erste Halbzeit mit dem frühen Führungstreffer Sheriff Jallows (10.) und dem psychologisch wertvollen 0:2 kurz vor der Pause durch Pascal Stihl reichten dem Tabellenzweiten, um in Pfohren siegreich vom Platz zu gehen. In der ausgeglichenen zweiten Halbzeit ließ die SG gegen offensiv viel zu harmlose Gastgeber nichts mehr zu, machte aber selbst auch nicht mehr viel. Tore: 0:1 Jallow (10.), 0:2 Stihl (42.). SR: Brydniak (Bad Dürrheim). Z: 100.

SV TuS Immendingen – SV Eisenbach 3:1 (1:0) – Nach verhaltenem Beginn entwickelte sich eine spannende Partie, in der der TuS kurz vor der Pause in Führung ging. Gegen nun auf den Ausgleich drängende Eisenbacher kam der Gastgeber per Konter zum 2:0. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und kamen in der Schlussphase nochmal heran. Doch ein weiterer Konter bescherte Immendingen den Sieg. Tore: 1:0 Henning (41.), 2:0 Berisha (64.), 2:1 Modrzejewski (83.), 3:1 Ebertsch (90.+2). SR: Kaiser (Königsfeld). Z: 100.

SG Schluchsee/Feldberg – SG Riedöschingen/Hondingen 0:6 (0:3) – Der Gastgeber hatte von Beginn an große Probleme, die Gästeoffensive in den Griff zu bekommen. Insbesondere Patrick Zolg war in der ersten Halbzeit nicht zu halten und erzielte einen lupenreinen Hattrick. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Riedöschingen zum 0:4, um anschließend zwei Gänge zurückzuschalten. In der Schlussphase kamen die Gäste dennoch zu zwei weiteren Treffern gegen schwache Gastgeber. Tore: 0:1 Zolg (13.), 0:2 Zolg (18.), 0:3 Zolg (33.), 0:4 Jaiteh (46.), 0:5 Fluk (81.), 0:6 Martin (85.). SR: Scheffler (Furtwangen). Z: 70.