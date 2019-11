Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: – VfB Villingen – FC Tannheim 9:1 (4:0). Villingen deklassierte Tannheim. Schon zur Pause war das Spiel beim 4:0-Zwischenstand entschieden. Tannheim geriet nach einer halben Stunde beim Stand von 1:0 für Villingen in Unterzahl und war ab diesem Zeitpunkt chancenlos. Der Ehrentreffer durch Janik Volk fiel in der Schlussminute. Tore: 1:0 (25.) Jovanovic, 2:0 (40.) Bitter, 3:0 (43.) Avci, 4:0 (45.) Avci, 5:0 (53.) Berthomier, 6:0 (64.) Avci, 7:0 (65.) Böger, 8:0 (75.) Graf, 9:0 (89.) Böger, 9:1 (90.). Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Axel Kostenbader (Grafenhausen).

NK Hajduk VS – FC Fischbach 2:1 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte in einem rustikalen Spiel brachte Maik Lipak Hajduk in Führung. Fischbach zeigte sich davon nicht geschockt und antwortete nur fünf Minuten später durch Marvin Stern per Direktabnahme. In der Folge war Hajduk das aktivere Team mit den besseren Chancen und ging durch Marko Glibusic erneut in Führung. Tore: 1:0 (56.) Lipak, 1:1 (61.) Stern, 2:1 (83.) Glibusic. ZS: 100. SR: Harald Dirschauer (Tuttlingen).

FC Kappel – SV Rietheim 2:0 (2:0). (daz) Dem bisherigen Tabellenvorletzten Kappel ist mit dem Sieg gegen den Tabellenführer eine große Überraschung gelungen. Axel Bommer spielte zwei Rietheimer aus und traf zum 1:0 (29.) Nach einem abgewehrten Schuss der Gastgeber war Kai Elllenberger (44.) zur Stelle und sorgte mit einem harten Schuss für das 2:0. Nach dem Seitenwechsel warf Rietheim alles nach vorne, doch Kappel bewahrte in der Abwehrschlacht die Ruhe. Tore: 1:0 (29.) Axel Bommer, 2:0 (44.) Kai Ellenberger; SR: Mike Perko; ZS: 100.

FC Weilersbach – FC Brigachtal 2:1 (0:0). In einer unterhaltsamen ersten Halbzeit hatten beide Teams ihre Spielanteile. In den letzten 20 Minuten fielen alle drei Treffer. Zuvor hatte Daniel Losing zwei, drei erstklassige Möglichkeiten. Besser machten es Köhler und Sözer, bevor Brigachtal durch Weets der Anschlusstreffer gelang. Mit der letzten Aktion hatte Weilersbach Glück, denn Brigachtal traf den Innenpfosten. Tore: 1:0 (71.) Andreas Köhler, 2:0 (75.) Tolga Sözer, 2:1 79./FE) André Weets; SR: Jens Bormann (Hüfingen); ZS: 80.

SG Buchenberg/Neuhausen – Sportfreunde Neukirch 7:0 (4:0). Neukirch begann engagiert und bissig, doch das frühe Eigentor war ein Stimmungskiller. Die SG Buchenberg legte den zweiten Treffer nach, durfte sich aber noch nicht sicher sein, denn die Gäste hatten auch ihre Möglichkeiten. Mit dem 3:0 war die Partie entschieden, zumal die Gastgeber noch vor der Pause den vierten Treffer nachlegten. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel folgte der fünfte Treffer und wenig später der sechste. Tore: 1:0 (6.) Eigentor, 2:0 (14.) Dirk Obergfell, 3:0 (35.) Alexander Hettich, 4:0 (42./FE) Dionysios Stogiannidis, 5:0 (47.) Armin Laufer, 6:0 (53.) Marco Erban, 7:0 (75.) Michael Klausmann; SR: Adnan Drasic (Villingen); ZS: 100.

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – DJK Villingen II 1:2 (0:2). Villingen versteckte sich nicht und traf nach einem Konter zum 0:1. Auch danach waren die Gäste die bessere Mannschaft und legten den zweiten Treffer nach. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff vergaben die Gastgeber mit einem Elfmeter die Chance zur Ergebnisverbesserung. Mit einem Freistoß gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer. Tore: 0:1 (22.) Philipp Schwind, 0:2 (39.) Martin Wieczorek, 1:2 (81.) Gianvito Romeo; SR: Zdravko Markovic (Villingen-Schwenningen), ZS: 130.

FC Schönwald – SV Überauchen 1:1 (0:0). Schlusslicht Überauchen hat den ersten Auswärtssieg knapp verpasst. Bis in die Nachspielzeit führten die Gäste, bevor Schönwald noch einen Punkt rettete. Schönwald hatte schon zuvor genügend Chancen, die jedoch alle vergeben wurden. Überauchen verteidigte das 1:0 lange, doch nach einem Foulspiel zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt und Schönwald gelang noch der Ausgleich. Tore: 0:1 (65.) Max Metzdorf; 1:1 (90+3./FE) Christian Allgaier; Bes. Vork.: Rote Karte Überauchen (90+5.); SR: Peter Becker (Hinterzarten); ZS: 50.