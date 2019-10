Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – SG Buchenberg/Neuhausen 0:2 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte belohnte sich die SG Mitte des zweiten Durchgangs mit einem Doppelschlag durch Daniel Jäckle für ihre Überlegenheit. Die DJK hatte daraufhin nichts mehr entgegenzusetzen und verlor am Ende verdient mit 0:2. Tore: 0:1 (63.) Jäckle, 0:2 (73.) Jäckle. ZS: 50. SR: Garcia Manuel Morales (Hornberg).

FC Brigachtal – NK Hajduk VS 0:2 (0:0). Bis zur 43. Minute war das Spiel ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Brigachtal, ehe Dennis Kleiser, der Kapitän der Gastgeber, nach einem Foulspiel mit Rot vom Platz musste. Von nun an war Hajduk klar besser und ging nach einer Stunde durch Ivica Jozinovic in Führung. Brigachtal kämpfte zwar stark, fing sich aber in der Nachspielzeit per Konter das letztlich verdiente 0:2 durch Hrvoje Jozinovic ein. Tore: 0:1 (61.) Ivica Jozinovic, 0:2 (90.) Hrvoje Jozinovic. ZS: 110. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FC Fischbach – SV Überauchen 6:0 (2:0). Klare Sache in Fischbach: Nachdem Julian Wöhrle und Marius Waibel die haushoch überlegenen Gastgeber zur Pause mit 2:0 in Führung gebracht hatten, machten Marc Riedel, Julian Stern und zweimal Marvin Stern in der Schlussphase das halbe Dutzend voll. Tore: 1:0 (14.) Wöhrle, 2:0 (26.) Waibel, 3:0 (49.) Riedel, 4:0 (78.) Marvin Stern, 5:0 (80.) Marvin Stern, 6:0 (82.) Julian Stern. ZS: 150. SR: Moritz Glaser (Brigachtal).

FC Tannheim – Spfr. Neukirch 2:1 (1:0). In einem ausgeglichenen Spiel hatte Tannheim ein leichtes Chancenplus und ging kurz vor der Pause durch Christian Scheu per sehenswerter Volleyabnahme in Führung. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste durch Patrik Eschle aus. In der Schlussphase dominierte aber Tannheim wieder. Florian Kreuz schoss die Gastgeber mit einem direkten Freistoß zum verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 (44.) Scheu, 1:1 (57.) Eschle, 2:1 (73.) Kreuz. ZS: 150. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

FC Kappel – VfB Villingen 3:3 (2:2). Kappel begann gut und führte dank eines Doppelschlags von Timo Cristilli sowie Kai Bommer schnell mit 2:0. Dann ließen sie die Gäste besser ins Spiel kommen, welche dies sofort nutzten und bis zur Pause ausglichen. In Hälfte zwei war Kappel zunächst wieder besser und ging durch ein Eigentor erneut in Führung, ehe Dragan Jovanovic per Elfmeter das 3:3 erzielte. In der Schlussphase war Villingen in Überzahl, kam aber kaum zu Chancen, sodass das Remis in Ordnung geht. Tore: 1:0 (4.) Cristilli, 2:0 (12.) Bommer, 2:1 (17.) Jovanovic, 2:2 (44.) Stefan Drzyzga, 3:2 (50.) ET, 3:3 (65.) Jovanovic. ZS: 80. SR: Kai Uwe Villing (Spaichingen). Rot: FCK (65.).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Weilersbach 3:4 (1:3). In einer turbulenten Partie erwischte Weilersbach einen Blitzstart, Tolga Sözer traf in den ersten sechs Minuten doppelt. Dann kamen die Gastgeber besser in die Partie und verkürzten durch Matthias Kopp, ehe Daniel Losing kurz vor der Pause auf 1:3 stellte. Nach dem Seitenwechsel schien Aaron Vossler mit dem 1:4 alles klar gemacht zu haben, doch Vöhrenbach kämpfte und kam bis auf ein Tor heran. Der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Tore: 0:1 (4.) Sözer, 0:2 (6.) Sözer, 1:2 (19.) Kopp, 1:3 (37.) Losing, 1:4 (59.) Vossler, 2:4 (66.) Weißer, 3:4 (78.) Schmidt. ZS: 140. SR: Adnan Dracic (Villingen).