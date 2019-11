Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (ju/daz) VfB Villingen – SV Rietheim 1:0 (0:0) Die Gäste starteten in der ersten Halbzeit elanvoll in das Spiel und waren drückend überlegen. Die gut gestaffelte VfB-Abwehr ließ aber bis zur Pause keine Tore zu. Im zweiten Spielabschnitt musste Rietheim dem vorgelegten Tempo immer mehr Tribut zollen. In der 66. Minute erzielte Jovanovic die VfB-Führung. Die Gastgeber kamen damit zu einem glücklichen aber insgesamt verdienten Sieg. Tore: 1:0 (66.) Dragan Jovanovic. ZS: 100. SR. Sandro Pinna (Geisingen).

NK Hajduk Villingen – FC Tannheim 1:2 (0:0). Eine Partie auf Augenhöhe lieferten sich beide Teams bis zur 70. Minute ab. Dann erzielte Kreuz die Gästeführung. Nur sieben Minuten später nutzte Schmid die Chance für Tannheim zum 0:2. Geschockt versuchten die Gastgeber, den Rückstand wieder auszugleichen. Aber mehr als den Anschlusstreffer von Dundovic fünf Minuten vor Spielende ließen die Tannheimer trotz Unterzahl nicht mehr zu. Tore: 0:1 (71.) Florian Kreuz, 0:2 (78.) Ferdinand Schmid, 1:2 (85.) Tommy Dundovic. ZS: 90. Bes. Vork.: G-r K (75.) Tannheim. SR: Dietbert Spadinger (Rottweil).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Fischbach 2:2 (1:1) Eine ausgeglichene erste Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften. Die Gastgeber kamen vor der Pause durch Rißler in Führung, die aber nur drei Minuten Bestand hatte, weil ein SG-Abwehrspieler einen Fischbacher Torschuss unglücklich ins eigene Netz abfälschte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Partie hart umkämpft. Fischbach gelang durch Wöhrle (66.) die Führung. Doch dann besannen sich die Bregtäler auf ihr Kämpferherz. Es reichte jedoch nur zum Ausgleich zwölf Minuten vor Spielende. Tore: 1:0 (40.) Georg Rißler, 1:1 (44.) Eigentor, 1:2 (66.) Julian Wöhrle, 2:2 (78.) Matthias Kopp. ZS: 150. SR. Marvin Heinrich (St. Märgen).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Brigachtal 2:0 (1:0). Die Partie begann ausgeglichen. In Minute 25 hatten die Gäste eine gute Chance, die jedoch der Torhüter der Gastgeber parierte. Nur sechs Minuten später gingen die Gastgeber in Führung. Mit einem Schuss ins kurze Eck traf Felix Obergfell zum 1:0. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel (48.) vergab die SG Buchenberg die Chancen zum 2:0. Diesmal zeichnete sich der Schlussmann der Gäste aus. Wenig später gelang Dionysios Stogiannidis schließlich der zweite Treffer.. Beim immer stärker werdenden Regen waren die letzten 25 Minuten ein reines Kampfspiel ohne technische Raffinessen. Tore: 1:0 (31.) Obergfell, 2:0 (54.) Stogiannidis, SR: Felix Gärtner (Dauchingen): ZS: 80

FC Weilersbach – FC Kappel 3:1 (1:0). Die Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie und nur einen Treffer in Halbzeit eins. Sözer staubte zum 1:0 ab. In Halbzeit zwei hatten die Gastgeber zunächst ein Chancenplus und nutzten bei schlechten äußeren Bedingungen zwei davon. Erst nach dem 0:3 kam Kappel etwas stärker auf. Rieger gelang der Ehrentreffer. In der Nachspielzeit hatten die Gäste noch eine dicke Chance zum zweiten Treffer, die aber nichts einbrachte. Tore: 1:0 (31.) Tolga Sözer, 2:0 (73.) Daniel Losing, 3:0 (83.) D. Losing, 3:1 (88.) Marco Rieger; SR: Alexander Kraus /Brombachtal); ZS: 80.

Sportfreunde Neukirch – SV Überauchen 6:0 (2:0). Die Partie begann etwas zerfahren. Dann war es Robin Duffner, der mit einem schönen Freistoß für die Führung der Gastgeber sorgte. Kurz vor dem Pausenpfiff verdoppelte Neukirch die Führung. Nach dem Wechsel war Neukirch das klar bessere Team und erzielte weitere Treffer. Mann des Tages war Robin Duffner mit seinem Dreierpack. Tore: 1:0 (23.) Robin Duffner, 2:0 (45.) Samuel Kaltenbach, 3:0 (70.) S. Kaltenbach, 4:0 (71.) Eike Pietzker, 5:0 (82.) R. Duffner, 6:0 (90.) R. Duffner, SR: Mario Heinrich (St. Märgen); ZS: 90.

FC Schönwald – DJK Villingen II 3:1 (1:0). Villingen war in den ersten 45 Minuten besser, nutzte aber seine Möglichkeiten nicht. Nach einem Foul im Strafraum brachte Marcus Thurner die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel schwächte sich die DJK mit einer gelbroten Karte. Dennoch dauerte es bis zur Minute 70, bevor Schönwald der zweite Treffer gelang. Villingen traf zum 1:2 und hatte die Chance zum Ausgleich, doch Schönwalds Torhüter Niklas Schandelmaier wehrte den Schuss großartig ab. Danach erhöhte Schönwald noch auf 3:1. Tore: 1:0 (45./FE) Marcus Thurner, 2:0 (70.) Florian Fehrenbach, 2:1; 3:1 (88.) Marius Storz; bes. Vork.: GR Villingen (50.); SR: Frank Bugel; ZS: 50.