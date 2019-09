Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Brigachtal – DJK Villingen II 2:3 (2:1). In einem munteren Spiel ging die DJK durch Mohamed Adam in Führung, ehe Andre Weets und Dennis Kleiser das Spiel für die Gastgeber drehten. Nach dem Seitenwechsel war Villingen wieder das tonangebende Team. Adam erzielte nach einer Stunde per Kopf den Ausgleich. Dann sorgte Kürsat Karakuscu zehn Minuten vor dem Ende für den Siegtreffer. Tore: 0:1 (5.) Adam, 1:1 (13.) Weets, 2:1 (21.) Kleiser, 2:2 (60.) Adam, 2:3 (80.) Karakuscu. ZS: 140. SR: Christian Hafner (Tuningen).

SV Überauchen – FC Kappel 1:1 (0:0). Überauchen war in Durchgang eins die bessere Mannschaft und vergab mehrere gute Chancen. In Minute 64 erzielte Nils Metzdorf nach einem Konter die überfällige Führung. Zehn Minuten vor dem Ende sah ein Überauchener Spieler eine umstrittene Rote Karte, sodass Kappel plötzlich obenauf war. In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang Axel Bommer nach einem Eckball der schmeichelhafte Ausgleich. Tore: 1:0 (64.) Metzdorf, 1:1 (90.+6) Bommer. ZS: 40. SR: Uwe Müller (Höchenschwand). Rot: SVÜ (80.).

NK Hajduk VS – FC Weilersbach 2:2 (1:0). Hajduk dominierte die erste Hälfte, traf dreimal das Aluminium und führte dank eines Treffers von Gabriel Gasic zur Pause. Dann steigerten sich die Gäste und drehten das Spiel durch Tore von Manuel Federl sowie Aaron Vossler. Danach fand Hajduk wieder ins Spiel, glich durch Gasic aus, vergab aber unter anderem mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit beste Chancen auf den Sieg. Tore: 1:0 (44.) Gasic, 1:1 (66.) Federl, 1:2 (70.) Vossler, 2:2 (80.) Gasic. ZS: 130. SR: Anatoli Skirtac (Göschweiler).

SG Buchenberg/Neuhausen – VfB Villingen 3:0 (3:0). Der VfB verschlief die Anfangsphase komplett und lag schon nach 15 Minuten mit 0:3 hinten. Dino Stogiannidis traf zweimal per Elfmeter, zudem erzielte Villingen ein Eigentor. Mitte der ersten Hälfte gestalteten die Gäste das Spiel ausgeglichen und hatten ein paar gute Chancen. Nach der Pause ließ die SG Konterchancen auf einen höheren Sieg liegen. Tore: 1:0 (5.) Stogiannidis (FE), 2:0 (12.) ET, 3:0 (15.) Stogiannidis (HE). ZS: 120. SR: Sven Pacher (Brigachtal).

FC Tannheim – SV Rietheim 1:5 (0:4). Rietheim war vor allem in Hälfte eins klar besser. Manuel Geiger brachte die Gäste per direktem Freistoß und Distanzschuss in der Anfangsviertelstunde mit 2:0 in Führung. Bis zur Pause legten Markus Neumann und Marc Riesle nach. In der zweiten Hälfte ließen es die Gäste ruhiger angehen. Tore: 0:1 (7.) Geiger, 0:2 (16.) Geiger, 0:3 (20.) Neumann, 0:4 (33.) Riesle, 1:4 (46.) Ferdinand Schmid, 1:5 (55.) Marc Sailer. ZS: 230. SR: Tobias Doering (Brigachtal).

Spfr. Neukirch – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 2:2 (0:0). Neukirch war in Hälfte eins die bessere Mannschaft, verpasste aber die Führung. Diese holte Dominik Hellenbrand kurz nach Wiederbeginn nach. Dann schwächten sich die Hausherren mit einer Ampelkarte selbst, Gianvito Romeo glich durch einen umstrittenen Elfmeter aus. Wenig später brachte Robin Weißer die Gäste in Führung. Auch in Unterzahl spielte Neukirch nach vorne und kam nach 69 Minuten durch Marco Braun zum Ausgleich. Tore: 1:0 (48.) Hellenbrand, 1:1 (57.) Romeo (HE), 1:2 (65.) Weißer, 2:2 (70.) Braun. ZS: 230. SR: Horst Kienzler (Bräunlingen). Gelb-Rot: Neukirch (55.).

FC Schönwald – FC Fischbach 2:3 (1:0). In einem rasanten Topspiel war die erste Hälfte ausgeglichen. Marius Storz brachte Schönwald vor der Pause in Führung. Binnen zwei Minuten nach Wiederbeginn glich zunächst Andreas Zimmermann für Fischbach aus, ehe Jörg Ringwald das 2:1 für Schönwald besorgte. In der zweiten Hälfte waren die Gäste aktiver und verdienten sich den Sieg durch einen Doppelpack von Florian Stern. Tore: 1:0 (45.) Storz, 1:1 (47.) Zimmermann, 2:1 (48.) Ringwald, 2:2 (70.) Stern, 2:3 (80.) Stern. ZS: 150. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).