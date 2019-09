Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Öfingen – SG Schluchsee/Feldberg 4:3 (2:2). In einer abwechslungsreichen Partie ging Öfingen nach fünf Minuten durch Dominik Wölfle in Führung, ehe nur wenige Sekunden später Nico Maier den Ausgleich erzielte. Nach weiteren Toren von Jonas Schlageter für die SG und von Ruben Summ für Öfingen ging es mit 2:2 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel fielen binnen sieben Minute drei Tore. Markus Wenzler erzielte mit dem 4:3 nach einer Stunde den verdienten Siegtreffer für die Hausherren. Tore: 1:0 (5.) Wölfle, 1:1 (6.) Maier, 1:2 (25.) Schlageter, 2:2 (27.) Summ, 3:2 (55.) Ott, 3:3 (56.) Maier, 4:3 (62.) Wenzler. ZS: 120. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Löffingen II – SG Riedöschingen/Hondingen 1:3 (1:1). Nach gutem Beginn der Löffinger samt Führung durch Sven Plasch steigerten sich die Gäste und kamen durch Manuel Martin zum Ausgleich. Nach der Pause war das Spiel ausgeglichen, ehe Riedöschingen dank später Tore von Nik Fluk und Daniel Rendler das Spiel verdient gewannen. Tore: 1:0 (16.) Plasch, 1:1 (32.) Martin, 1:2 (80.) Fluk, 1:3 (90.) Rendler. ZS: 60. SR: Felix Laufer (Unterkirnach).

SG Kirchen-Hausen – SSC Donaueschingen 3:1 (0:0). Nach torloser erster Hälfte übernahm die SG das Kommando, Gianluca Colucci traf kurz nach der Pause zum 1:0. Nach gut einer Stunde legte Colucci nach, ehe Michael Holwegler den Anschluss erzielte. Der SSC wollte nun den Ausgleich, Sheriff Jallow machte aber mit dem 3:1 zehn Minuten vor dem Ende alles klar. Tore: 1:0 (48.) Colucci, 2:0 (63.) Colucci, 2:1 (69.) Holwegler, 3:1 (79.) Jallow. ZS: 130. SR: Güven Doruk (Singen).

SV TuS Immendingen – SV Hinterzarten 3:4 (2:1). Immendingen war in Hälfte eins die bessere Mannschaft und führte dank eines Doppelpacks von Florent Berisha zur Pause verdient mit 2:1. Dann kamen aber die Gäste auf und drehten durch Mike Ketterer sowie Julian Eckert das Spiel. Mario Sterk erzielte zwar den 3:3-Ausgleich für die Hausherren, Spielertrainer Kay Ruf machte aber sieben Minuten vor dem Ende den letztlich verdienten Auswärtssieg klar. Tore: 0:1 (12.) Fehrenbach, 1:1 (21.) Berisha, 2:1 (42.) Berisha, 2:2 (66.) Ketterer, 2:3 (69.) Eckert, 3:3 (75.) Sterk, 3:4 (83.) Ruf. ZS: 160. SR: Konstantin Konegen (Villingen).

SG Unadingen/Dittishausen – FC Lenzkirch 2:2 (1:0). Die SG zeigte eine engagierte Leistung und ging kurz vor der Pause durch Marco Rothweiler verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Lenzkirch kurz auf und stellte durch Fabian Gamp binnen fünf Minuten auf 2:1. Die Gastgeber kämpften aber unermüdlich und kamen zehn Minuten vor Schluss durch Manuel Maier zum verdienten Ausgleich. Tore: 1:0 (40.) Rothweiler, 1:1 (52.) Gamp, 1:2 (57.) Gamp, 2:2 (80.) Maier. ZS: 100. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FC Pfohren – FV Möhringen 2:3 (1:2). Pfohren begann gut und ging früh durch Marius Wiehl in Führung. Dann fand der Spitzenreiter besser ins Spiel und drehte die Partie durch Tore von Jonathan Bell und Jan Dirschauer. In der zweiten Hälfte lieferten sich beide Mannschaften lange ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kevin Dörr den verdienten Ausgleich erzielte. Das letzte Wort hatten aber die Gäste, die in Person von Mohamed Gomina den etwas glücklichen Siegtreffer erzielten. Tore: 1:0 (7.) Wiehl, 1:1 (26.) Bell, 1:2 (35.) Dirschauer, 2:2 (74.) Dörr, 2:3 (84.) Gomina. ZS: 100. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

SV Eisenbach – SV Saig 1:1 (0:0). Zum dritten Mal in Folge musste der SV Eisenbach nach einer vielversprechenden Führung spät im Spiel noch das 1:1 hinnehmen. Benjamin Mark hatte zunächst für die Führung gesorgt (60.), die Viktor Schuchart für einen kämpferischen SV Saig egalisierte und den Gästen somit den zweiten Punkt der Saison bescherte. Tore. 1:0 Mark (60.), 1:1 Schuchart (78.). SR: Kleiser (Hinterzarten). Z: 80.