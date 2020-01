Basketball, ProA: Rostock Seawolves – wiha Panthers Schwenningen (Sonntag, 16 Uhr). Zurück zur Normalität lautet die Devise für die wiha Panthers nach dem spektakulären Sieg gegen die Tigers Tübingen. Beim Gastspiel bei den Rostock Seawolves wollen die Schwenninger den zweiten Auswärtssieg der laufenden Saison einfahren.

Es geht doch! So oder so ähnlich musste sich Alen Velcic nach dem Sieg über Tübingen in der Helios Arena gefühlt haben. „Die zweite Hälfte ist die Messlatte, an der wir uns in den kommenden Spielen messen wollen. Ich möchte Intensität, Kommunikation und Konzentration von der Mannschaft sehen“, gibt der Panthers-Trainer vor. Die Kunst ist es nun, eben jene Qualitäten Woche für Woche auf einem konstant hohen Niveau abzurufen. „Wenn man die passenden Spielertypen mit den richtigen Köpfen hat und alle am selben Strang ziehen, dann dürfte das kein Problem sein. Tabellenführer Chemnitz macht es vor. Daran wollen wir auch arbeiten“, erklärt der Coach.

Der Stimmungsanstieg der vergangenen Wochen wurde durch den emotionalen Sieg gegen Tübingen zusätzlich befeuert. „Die Atmosphäre ist seit dem Weggang von David Dennis um Welten besser. Die neuen Jungs bringen viel positive Energie mit und motivieren den Rest des Teams. Das stimmt mich zuversichtlich“, so Velcic.

Verzichten muss der Aufsteiger weiterhin auf Yasin Kolo, der an Rückenproblemen laboriert. Die Rückkehr des Centers ist bislang noch nicht absehbar. Dafür bringt sich Neuzugang Daniel Loh immer besser ein. „Daniel macht seine Sache gut. Er spielt sehr intensiv und hat eine unglaubliche Athletik. Ich bin mir sicher, dass er uns als Rollenspieler phasenweise helfen kann“, lobt Velcic den 24-jährigen Deutsch-Amerikaner, der vor einer Woche aus Göttingen an den Neckarursprung wechselte.

Womöglich wird Lohs Körperlichkeit bereits am Sonntag gegen die sehr athletische, ausgeglichen besetzte und mit Scharfschützen gespickte Rostocker Mannschaft von Nöten sein. Im Hinspiel Ende November zeigten die Panthers eine ihrer schwächsten Saisonleistungen und verloren verdient mit 70:81. Während damals in der Offensive nicht viel gelang, zeigte sich die Hintermannschaft vor allem beim Rostocker Pick-and-Roll durch die Mitte und bei den Rebounds anfällig. „Dieses Mal müssen wir viel intensiver spielen und eine bessere Körpersprache an den Tag legen“, erklärt Velcic, der das Schlussviertel dieses Spiels zur Videoanalyse des kommenden Gegners einbezog.

In der Zwischenzeit nahmen nicht nur die Schwenninger, sondern auch die Hansestädter personelle Änderungen vor. Malik Pope musste den Verein aufgrund „gewichtiger Gründe“ abseits des Parketts kürzlich verlassen, wie die Rostocker erklärten. Als Ersatz verpflichteten die Seawolves erst am Freitag den US-Amerikaner Henry Pwono vom Bundesligisten Braunschweig. „Er wird zwar bestimmt spielen, kennt aber die Spielzüge und die Philosophie noch nicht“, vermutet Velcic. Mit Mauricio Marin wird ein wichtiger Aufbauspieler mit Wurfqualitäten von außen den Seawolves fehlen.

Wie schon beim ersten Aufeinandertreffen befinden sich die Rostocker aktuell nicht in ihrer besten Verfassung und verloren die letzten drei Spiele. Dadurch hinkt das Team von Trainer Milan Skobalj mit sechs Siegen und Tabellenplatz zwölf deutlich seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Für die Panthers um den Ex-Rostocker Bill Borekambi wird es vor etwa 2500 Zuschauern in erster Linie darauf ankommen, konzentriert ins Spiel zu gehen und als Team zu verteidigen. Velcic: „Wir sind uns sicher, dass wir dort etwas reißen können. Die Tagesform wird entscheiden. Auch im Hinblick auf den direkten Vergleich nehmen wir uns vor, mit mehr als elf Punkten Unterschied zu gewinnen.“