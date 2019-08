Herr Heuft, wie oft werden Sie in diesen Tagen auf Dominik Koepfer angesprochen?

Sehr häufig. Aus vielen Bereichen und mit vielen Fragen zu seiner Jugendzeit und was an Dominik besonders ist.

Und hat Ihr früherer Schützling Besonderes? Was zeichnet Ihn aus?

Zunächst einmal hat er die unglaubliche Fähigkeit, schnell zu lernen und eine hervorragende Athletik. Er ist einer der fittesten Spieler.

Zuletzt ging es steil bergauf. Gibt es dafür spezielle Gründe?

Seit April hat er sein Niveau enorm erhöht und einen Riesenschritt gemacht. Vielleicht haben wir daran auch einen kleinen Anteil. Als Dominik im April bei einem Turnier in Italien früh ausgeschieden ist, kam er zu uns ins Trainingslager der Villinger nach Albarello. Dort hat er den Kopf freibekommen. Zudem bekommt er in unserem Umfeld die klare Meinung und kein Schulterklopfen.

Sie waren sein Jugendtrainer als Dominik zwischen acht und 14 Jahre alt war. War damals schon zu sehen, welches Potenzial dieser Junge hat?

Es wäre unseriös, bei einem so jungen Spieler zu sagen, dass er das Zeug für eine Profi-Karriere hat. Da muss vieles zusammenpassen. Was man aber gesehen hat, dass Dominik bei allem, was er macht, enorm motiviert ist. Das war für uns Trainer natürlich positiv. Zudem war er sportlich sehr vielseitig. Außergewöhnlich ist auch, dass er schnellkräftig und ausdauernd zugleich ist.

Dominik durchlief jedoch nicht die klassische Nachwuchsförderung des Deutschen Tennis-Bundes und war auch in keinem DTB-Kader. Im Nachhinein vielleicht sogar ein Glücksfall?

Das kann man so nicht sagen. In seinem Fall ist alles aufgegangen. Da Dominik in der Rangliste nicht sehr hoch war, spielte er weniger Turniere. Somit hatten wir Trainer mehr Zeit, ihn auszubilden.

Der späte Zeitpunkt für seine Entscheidung, Profi zu werden, war ebenfalls ungewöhnlich. Er war bereits 22 Jahre.

Vielleicht ist das etwas ungewöhnlich, aber sehr vernünftig. Die meisten entscheiden sich viel zu früh. Dominik hat sich erst für diesen Schritt entschieden, als er sein Studium in New Orleans beendete hatte und auf dem Niveau war, Profi zu werden.

Stimmt es, dass Sie ihm dazu geraten haben?

Ja. Seine Eltern, Dominik und wir beiden Trainer, Jürgen Müller und ich, haben uns an Weihnachten 2016 in Furtwangen getroffen. Da ging es drum, ob er den Schritt wagen sollte. Ich habe zum ersten Mal in meiner Trainerzeit einem Spieler geraten, Profi zu werden. Ich musste nicht lange überlegen. Dominik hatte das Niveau, das Herz und einen beruflichen Abschluss.

Wie sehr unterscheidet sich der Dominik Koepfer auf dem Tennisplatz mit dem außerhalb des Platzes?

Da gibt es schon einen Unterschied. Abseits ist Dominik deutlich ruhiger. Auf dem Platz hat er nicht von ungefähr den Spitznamen Pitbull.

Was ist noch möglich für den Furtwanger bei den US Open?

Seit seinem Zweitrunden-Match am Mittwoch gegen den Amerikaner Opelka ist für ihn alles möglich. Jürgen Müller und ich waren ganz baff, dass Dominik im Vergleich zu seinem Spiel in der 1. Runde eine kräftige Schippe draufgelegt hat. Zudem auch noch in einem ungewohnt riesigen Stadion.

Und was ist für Dominik Koepfer in der Weltrangliste noch drin?

Zunächst einmal steht er jetzt in den Top 100 und wäre damit für die Hauptrunde bei Grand Slam-Turnieren qualifiziert. Es gilt nun, sich in den Top 100 zu etablieren. Aber Dominik wird sich weitere Ziele setzen. Und warum sollte er nicht die Top 50 schaffen? Er schlägt ja bereits Spieler aus diesem Bereich.