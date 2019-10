Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: SV Rietheim – FC Schönwald 4:0 (2:0). (mst) Der Spitzenreiter marschiert weiter: Rietheim setzte sich gegen Schönwald verdient mit 4:0 durch und bleibt weiterhin ohne Punktverlust. Ein Doppelschlag von Tobias Groß brachte die überlegenen Hausherren in Hälfte eins auf die Siegerstraße.

Kurz nach Wiederbeginn gerieten die Gäste durch eine rote Karte in Unterzahl und vergaben in der Folge einen Elfmeter. Rietheim bestrafte dies konsequent: Manuel Enders und Manuel Geiger machten das Ergebnis in der Schlussphase deutlich. Tore: 1:0 (2.) Groß, 2:0 (35.) Groß, 3:0 (57.) Enders, 4:0 (75.) Geiger. ZS: 120. SR: Fin Brunner (Triberg). Rot: FCS (47.). Bes. Vork.: Adamczyk hält Foulelfmeter (55.).