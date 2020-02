Fußball: (daz) Landesligist FC Löffingen und Verbandsligist DJK Donaueschingen trennten sich am Samstag im Vorbereitungsspiel in Löffingen mit einem 1:1-Unentschieden. In Minute 43 brachte Stephan Ohnmacht die Gäste vom Elfmeterpunkt in Führung. Nach Vorarbeit von Simon Weißenberger erzielte Marco Kopp (86.) den späten Ausgleich. Für beide Trainer war es ein guter Test auf dem Kunstrasenplatz. „Wir sind in den ersten 45 Minuten nicht richtig ins Spiel gekommen und waren auch oft einen Tick zu spät. Nach der Pause lief es bei uns besser, sodass ein gerechtes Unentschieden und für uns das Spiel ein erkenntnisreicher Test war“, bilanzierte Löffingens Trainer Uli Bärmann.

Donaueschingens Trainer Tim Heine hatte sich über 90 Minuten einen engagierten Test versprochen, bekam aber nur rund eine Stunde von seiner Elf den erhofften Auftritt. „Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden. Da standen wir sehr stabil und haben kaum Chancen der Gastgeber zugelassen. Allerdings haben wir selbst klare Möglichkeiten ausgelassen. Da sollten wir abgezockter auftreten“, so Heine. Nach der Pause habe seine Elf den Gegner aufkommen lassen. „Das war mir etwas zu wenig“, so Heine. Verletzt musste bei den Gästen Alieu Sarr nach einem Schlag auf das bereits lädierte Knie vom Platz.