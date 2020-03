Handball: Zahlreiche Absagen gab es gestern Nachmittag von den Sportverbänden. So haben der Handball-Landesverband Südbaden sowie Handball Baden-Württemberg mit sofortiger Wirkung beschlossen, den Jugendspielbetrieb für die Saison 2019/20 zu beenden und den Spielbetrieb der aktiven Mannschaften bis auf Weiteres auszusetzen. Spätestens zum 19. April soll über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs der Aktiven und der Wertung der Saison entschieden werden.

Diese Entscheidung trifft auch die Handballer vom TV St. Georgen. Von der Generalabsage der Verbände ist das Landesliga-Derby der Bergstädter gegen die SG Gutach/Wolfach betroffen. Die Partie hätte am Samstagabend in der Roßbergsporthalle stattfinden sollen. „Für uns ist überhaupt noch nicht klar, wie es weitergehen soll. Wir werden in einer internen Krisensitzung darüber beraten. Ich befürchte allerdings, dass die Handballsaison vorzeitig beendet wird. Die vielen Spielverlegungen lassen sich organisatorisch kaum stemmen“, sagte TV St. Georgens Abteilungsleiter Stephan Lermer.