von unserer Sportredaktion

Radsport: Im kommenden Jahr wird es keinen Black Forest Ultra Bike Marathon geben. Die Verschärfung der umwelt- und naturschutzrechtlichen Auflagen verhindert die weitere Genehmigung des Mountainbike-Marathons im Hochschwarzwald.

Der Ultra Bike, der in den letzten Jahren jeweils rund 5000 Mountainbike-Begeisterte in das Dreisamtal und in den Hochschwarzwald lockte, wird damit nach 2002 und 2014 zum dritten Mal in seiner 23-jährigen Geschichte ausfallen.

„Im letzten Jahr wurden die Wildtier- und Vogelschutzgebiete im Schwarzwald deutlich vergrößert. Ein Großteil der Ultra Bike-Strecken führt durch diese neu ausgewiesenen Schutzgebiete, weshalb die Veranstaltung auf den angestammten Strecken und zum gewohnten Termin durch die zuständigen Behörden nicht mehr genehmigt werden kann“, sagt OK-Chef Benjamin Rudiger. Bereits in diesem Jahr konnte die Radsportveranstaltung nur aufgrund einer Ausnahmegenehmigung und mit Auflagen stattfinden.

Nun wollen die Organisatoren alles dafür tun, um den Ultra Bike Marathon im übernächsten Jahr wieder über die Bühne zu bringen. Rudiger: „Wir werden die geänderten Rahmenbedingungen annehmen und unsere Gespräche mit den Behörden in den kommenden Monaten fortführen, um zusammen ein Konzept zu erstellen, das eine Weiterführung des Ultra Bikes im Jahr 2021 ermöglicht.“ In den vergangenen Monaten wurden bereits verschiedene Alternativen für ein zukunftsfähiges Konzept geprüft. Ob die für eine Genehmigung gegebenenfalls notwendigen Strecken- oder Terminänderungen realisierbar und genehmigungsfähig sind, müsse im nächsten Schritt eruiert werden. Rudiger: „Wichtig ist uns dabei, dass die Seele unserer regional bedeutenden Veranstaltung erhalten bleibt, auch wenn Strecken- oder Terminänderungen notwendig sind.“