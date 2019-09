Ringen, Verbandsliga: Zittern bis zum Saisonende, oder sogar noch darüber hinaus. So erging es dem SV Triberg im vergangenen Jahr. In der ersten Saison nach dem Bundesliga-Rückzug war das Team von Kai Rotter stark gefährdet, dass es von der Verbandsliga noch eine Etage tiefer geht. Mit Ach und Krach blieb dem SVT dann doch noch der Abstieg erspart.

Die nervenaufreibenden Erfahrungen von 2018 sollen sich unterm Wasserfall keinesfalls wiederholen. Deshalb wurde die Triberger Mannschaft auch ordentlich verstärkt und gilt durch die Neuzugänge als Kandidat für die Spitzenplätze. „Wenn jeder abruft, was er kann, dann ist alles möglich. Aber jeder weiß, was in einer Ringer-Saison alles passieren kann. Deshalb lautet unser Ziel zunächst einmal, dass wir den Zuschauern attraktive Kämpfe bieten“, betont Kai Rotter.

Dass der Ex-Bundesligist an Qualität gewonnen hat, steht jedoch außer Frage. Die Rückkehrer Dorian Becker (SV Eschbach) und Michael Kaufmehl (TuS Adelhausen) gelten in der Verbandsliga als klare Siegringer. Auch von Luca Lauble (KSV Hofstetten) versprechen sich die Triberger einiges. Ein weiterer Neuzugang im Männer-Kader ist Jonas Benzing, eines der größten Talente des SVT. Was den Youngster betrifft, bremst Rotter die Erwartungshaltung: „Wir dürfen von Jonas nicht zuviel erwarten. Er ist erst 14 Jahre alt und ist zudem für die 57 kg-Klasse noch sehr leicht.“

Wie oft Punktegarant Roman Dermenji, mittlerweile moldawischer Nationaltrainer, zur Verfügung steht, ist noch offen. Für ihn hat der SVT mit seinem Landsmann Vitalie Bunici einen starken Backup verpflichtet. 2018 gewann Bunici bei den U 23-Europameisterschaften die Silbermedaille.

Auftakt mit Heimkampf

Fakt ist, dass eine Triberger Mannschaft in Bestbesetzung in der Verbandsliga nur schwer zu schlagen sein wird. Eine echte Herausforderung wartet bereits am Samstag im Heimkampf gegen den KSV Wollmatingen (Beginn 20 Uhr). Rotter erwartet eine schwere Aufgabe: „Wollmatingen hat einen richtig starken Moldawier und zudem vier neue Ringer, die das Potenzial haben höherklassig zu ringen“. Somit können die Triberger ihrem Publikum bereits zeigen, was im neuen SVT-Team steckt.