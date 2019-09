Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – SV Rietheim. „Ein interessantes Spiel. Die Villinger hatten wir am vergangenen Spieltag. Eine laufstarke und technisch gute Mannschaft. Ich glaube, Rietheim ist in der Entwicklung schon einen Schritt weiter und gewinnt 3:1.“

SV Überauchen – FC Weilersbach. „Weilersbach kassierte zuletzt auf eigenem Platz gegen Tannheim eine 0:5-Pleite. Ich weiß nicht, wie ich das Ergebnis einordnen soll. Ich denke eher, es war ein Ausrutscher. Überauchen hat noch keinen Punkt und wird es schwer haben, die Null zu tilgen. Ich tippe 0:2.“

NK Hajduk VS – FC Schönwald. „Schönwald ist optimal gestartet. In vier Wochen würde ich auf einen Heimsieg von Hajduk setzen, doch offenbar ist die Elf noch nicht komplett und hat noch Trainingsrückstand. Daher sage ich 1:2.“

FC Brigachtal – FC Kappel. „Das wird für uns eine schwierige Aufgabe, denn ich weiß schon jetzt, wer bei uns alles fehlen wird. Wir brauchen einen sehr guten Tag. Gleichzeitig müsste Brigachtal einen nicht so guten Tag haben. Wir sind defensiv stabiler geworden. Aktuell geht es für uns allein darum, zu punkten. Spielerisch können wir später zulegen.“

FC Tannheim – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Diese Partie wird sicher eine enge Kiste. Vöhrenbach will um die ersten Plätze mitspielen und wird am Saisonende sicherlich vor Tannheim stehen. Ich tippe 2:2.“

Sportfreunde Neukirch – VfB Villingen. „Neukirch hat uns in der vergangenen Saison fast an die Wand gespielt. Daher überrascht mich der Stotterstart der Sportfreunde. Der VfB kann an guten Tagen alle in der Liga in Schwierigkeiten bringen. Ich tippe dennoch 3:2 für die Neukircher.“

Die Partie SG Buchenberg/Neuhausen gegen den FC Fischbach wurde auf Donnerstag, 26. September, verlegt.