von Marco Niedermaier

Ringen: Nach einer schwierigen Saison, die der KSK Furtwangen nach einer von Verletzungen geprägten Rückrunde auf dem 7. Platz beendete, geht es am Samstag wieder los für die Ringer von Tobias Haaga. Die Bregtäler peilen einen Mittelfeldplatz an. „Ich freue mich, dass große Teile unserer verletzten Ringer wieder fit sind und wir mit Leon Glock wieder einen Jugendringer behutsam an die Aktivenmannschaften heranführen können. Auch wenn wir nicht die Mittel haben, uns wie andere Vereine mit zahlreichen Stareinkäufen verstärken zu können, haben wir dennoch insgesamt einen soliden Kader“, sagt Haaga.

Verstärken konnte sich der KSK mit Maximilian van der Mond (Gottmadingen) und Alan Ali (Kornwestheim). Van der Mond wird in den mittleren Klassen, Alan Ali vor allem im Schwergewicht in der 2. Mannschaft zum Einsatz kommen. Daneben konnte der KSK für einzelne Kämpfe die Unterstützung des rumänischen Routiniers Constantin Zamfir sichern, der in den oberen Klassen eingesetzt werden kann.

Als klarer Favorit startet der KSV Gottmadingen in die Saison. Die Hegauer waren bereits im vergangenen Jahr kaum zu schlagen und nur aufgrund des überragenden Meisters aus Rheinfelden nicht an der Tabellenspitze. Für die laufende Saison konnten sich die Gottmadinger sich nochmals verstärken. Daneben zählen die RG Waldkirch-Kollnau und der VfK Mühlenbach zum erweiterten Favoritenkreis.

Erster Saisonkampf in Waldkirch

Zum Rundenstart fahren die Furtwanger zur RG Waldkirch Kollnau. Mit Michael Rieder und Marius Quinto hat sich der Aufsteiger mit zwei Rückkehrern punktgenau verstärken können. Auch ansonsten verfügen sie über einen starken Kader, aus dem insbesondere Ex-Furtwanger Georgi Ketiladze, 61 Kg-Mann Bega Balanchivadze und Halbschwergewichtler Hojjatollah Sarivi herausstechen. Insgesamt wird es also eine schwere Aufgabe für den KSK.

Bezirksklasse: Nachdem die zweite KSK-Mannschaft 2018 auf dem letzten Platz der Bezirksklasse stand, wird es auch dieses Jahr wieder ein schwieriges Jahr werden. Die dünne Personaldecke in der ersten Mannschaft bedeutet immer eine schwierige Personalsituation für die Reservemannschaft.