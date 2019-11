Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SG Unadingen/Dittishausen – FC Löffingen II. „Ein Spiel, dessen Ausgang auch für uns interessant ist. Unadingen ist auf eigenem Platz stärker einzuschätzen als auswärts. Ich wünsche meinem Trainer-Kollegen in Unadingen, Thomas Wolf, die drei Punkte. Er hat mit vielen Verletzungssorgen zu kämpfen, aber der Neuling schlägt sich bisher sehr achtbar. Unadingen gewinnt mit 2:1 Toren.“

SV Hinterzarten – FC Lenzkirch. „Die Partie steht für eine Punkteteilung. Beide Teams schätze ich gleichstark ein und tippe 1:1.“

FV Möhringen – SV Saig. „Die Konstellation, Erster gegen Letzter, sagt alles. Möhringen wird sich das nicht nehmen lassen und setzt sich mit einem 4:0-Erfolg durch. Möhringen hat eine gute Mannschaft.“

SV Öfingen – SSC Donaueschingen. „Wir dürfen auf keinen Fall verlieren. Beide Mannschaften stehen in der Tabelle nicht da, wo sie es sich gewünscht hatten. Wir sind weit davon entfernt zu glauben, wir bezwingen den SSC mal eben so mit halber Kraft. Wir müssen an die Leistung bei der SG Riedöschingen anknüpfen, dann ist auch etwas machbar. Es wird sehr schwer. Ohne Sebastian Charton ist der SSC jedoch nicht so stark.“

FC Pfohren – SG Kirchen-Hausen. „Pfohren hat sich nach einem schlechten Start gefangen. Die Mannschaft ist viel stabiler geworden. Die Gäste wollen Rang zwei verteidigen. Da beide Teams offensiv einiges zu bieten haben, könnte es einige Tore geben. Ich tippe 2:2.“

SV TuS Immendingen – SV Eisenbach. „Eisenbach ist auf eigenem Platz stärker. Immendingen scheint die Personalsorgen überwunden zu haben und will in der Tabelle weiter nach oben. Die Partie könnte zu einem Offensivspektakel werden, das 3:3 endet.“

SG Schluchsee/Feldberg – SG Riedöschingen/Hondingen. „Wir haben zuletzt gegen die SG Riedöschingen gespielt. Daher kann ich die Elf leistungsmäßig gut einschätzen. Die Gäste werden weiterhin Druck auf das Spitzenduo ausüben und gehen mit einem 3:1-Auswärtssieg vom Platz. Aufsteiger SG Schluchsee wird gegen andere Teams punkten müssen.“