Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Science City Jena (Samstag, 20 Uhr). Im zweiten Anlauf soll der erste Bundesliga-Absteiger geschlagen werden. Nachdem die wiha Panthers in der Vorwoche einen Sieg in Bremerhaven verpassten, wollen die Schwenninger nun Science City Jena in eigener Halle ein Bein stellen.

Auf dem Papier ist die Favoritenrolle im Duell zwischen dem Auf- und dem Absteiger klar verteilt. Panthers-Trainer Alen Velcic sieht seine Mannschaft aber keineswegs als krassen Außenseiter. „Wir sind nicht chancenlos. Jena spielt einen richtig schönen Basketball, verteidigt auf Bundesliga-Niveau und hat eine starke erste Fünf. Damit können wir aber mithalten“, so der Coach, der, um einen Sieg gegen die Thüringer einfahren zu können, seine Defense verbessern muss. 98 zugelassene Punkte in Bremerhaven sind nicht der Schwenninger Standard. „Die Intensität und Einstellung müssen besser werden. Wir haben intensive Trainingsformen gewählt, aber auch viel miteinander gesprochen“, erklärt Velcic. Center Marko Bacak ergänzt: „Wir müssen disziplinierter verteidigen, besser kommunizieren und einfache Körbe vermeiden.“

Eine noch makellose Bilanz weist Science City Jena in dieser Spielzeit auf. Sowohl bei den Rostock Seawolves als auch gegen das Team Ehingen Urspring setzte sich das Team des ehemaligen Bundestrainers Frank Menz letztlich deutlich durch, ohne aber auf ganzer Linie zu überzeugen. In beiden Spielen lagen die Bundesliga-Absteiger zur Pause zweistellig im Rückstand, ehe sie mit einem starken Schlussspurt die Partie zu ihren Gunsten drehten. In der Vorwoche gegen Ehingen betrug der Rückstand zwischenzeitlich sogar 21 Zähler. Dabei offenbarten die Thüringer Schwächen im Verteidigen des Pick-and-Rolls, im defensiven Reboundverhalten und vor allem in der Vermeidung von schnellen Gegenangriffen.

Einer verbesserten Defense im zweiten Durchgang sowie der individuellen Klasse ihrer Leistungsträger Alexander Herrera und Julius Wolf war es zu verdanken, dass Jena einem Ausrutscher im Rennen um eine Top-Platzierung in der Hauptrundentabelle entging. Der hochkarätig bestückte Kader und Trainerstab, die bestehenden BBL-Strukturen sowie der wohl höchste Etat der Liga (etwa 2,4 Millionen Euro) machen Science City zu einem heißen Aufstiegskandidaten. Die Verantwortlichen lassen jedoch verlauten, dass die direkte Rückkehr in die Bundesliga kein Muss sei. Vielmehr wolle man den eingeschlagenen Weg – die Entwicklung junger deutscher Spieler – ligaunabhängig fortführen.

Das Jenaer Spiel wird dirigiert vom US-amerikanischen Point Guard Brad Loesing, der nicht nur über eine deutsche Staatsbürgerschaft, sondern auch über jede Menge Bundesliga-Erfahrung aus seiner Zeit in Ludwigsburg oder auch Oldenburg verfügt. Dort war er ein Jahr lang Teamkollege von Marko Bacak, der genau um Loesings Stärken weiß. „Brad ist ein super Typ, der viel Erfahrung aus europäischen Wettbewerben mitbringt. Er ist ein Allrounder und kann sehr gefährlich werden, wenn er heiß läuft.“

Loesing war in dieser Woche leicht angeschlagen, wird aber auf dem Parkett der Deutenberghalle erwartet. Bester Scorer Jenas ist Julius Wolf, der bislang 21,5 Punkte im Schnitt auflegt.

Aus dem Lazarett der Panthers gibt es zwei gute und zwei schlechte Nachrichten: David Dennis hat seine Meniskusquetschung schneller als erwartet auskuriert und wird spielen. Zudem steht Junior Searcy nach überstandener Knochenhautentzündung am Schienbein vor seinem Debut für die Schwenninger. Ausfallen werden hingegen wahrscheinlich Bill Borekambi (Rücken) und Sean Lloyd (Sprunggelenk). Bei beiden wird im Hinblick auf das schwere Auswärtsspiel kommenden Mittwoch in Chemnitz kein Risiko eingegangen.

In Jena ist der Respekt vor den Aufsteigern groß. „Ich erwarte ein schweres und enges Spiel. Die Panthers verfügen über starke individuelle Qualitäten. Wenn es am Ende knapp wird, müssen wir über hohe Intensität, Kampfgeist und Kondition versuchen, das Spiel zu entscheiden. Ich habe viel Vertrauen, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden, unabhängig vom Ausgang der Partie“, sagt Trainer Frank Menz. Den Fans steht ein interessantes Duell bevor.