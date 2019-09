Basketball: Texanische Regionalmeisterschaft, MVP-Auszeichnung, NBA-Probetraining – und nun Schwenningen. Jaren Lewis hat in seiner noch jungen Basketball-Karriere schon einiges erreicht und sorgt als hoch gepriesener Neuzugang der wiha Panthers für ein Novum: Noch nie trug ein Spieler mit einer derart klangvollen Vita das Trikot der Schwenninger.

Hinter Jaren Lewis liegt eine ereignisreiche Saison 2018/19. Mit der Abilene Christian University, die zu den kleinsten Universitäten der höchsten College-Liga NCAA Division I zählt, gewann er erstmals in der Geschichte der Hochschule den Titel in der texanischen Southland-Conference. Dadurch qualifizierte sich das Team für die nationale College-Meisterschaft, die jährlich im März in einem zur Großveranstaltung aufgeblähten Turnier ausgespielt wird – auch als „March Madness“ bekannt. „Es war eine unglaubliche Erfahrung. Jedes Kind in den USA träumt davon, einmal bei diesem Turnier teilzunehmen. Es herrschte ein riesengroßer Trubel rund um dieses Event“, erzählt Lewis.

Für seine Uni war es nur ein kurzes Intermezzo. Gegen die renommierte Universität Kentucky, bei der gleich drei jetzige NBA-Profis spielten, waren die Texaner chancenlos und flogen in der ersten Runde aus dem Turnier. Jaren Lewis jedoch stellte sein ganzes Können unter Beweis, erzielte 17 Punkte und spielte sich dadurch in die Notizbücher zahlreicher Scouts und Trainer auf dem gesamten Globus. „Das war das größte Spiel meiner Karriere. Es war eine tolle Bühne, um mich zu präsentieren, und hat mir definitiv weitergeholfen.“ Schon kurz zuvor wurde Lewis mit dem Titel als bester Spieler des South-land-Regionalturniers ausgezeichnet und folgte damit auf Legenden wie Karl Malone oder Joe Dumars, die diesen Titel ebenfalls gewannen und nun Teil der „Basketball Hall of Fame“ sind.

Dass die NBA nach seiner starken Saison auf den 1,98 Meter großen Power Forward aufmerksam wurde, kam nicht überraschend. Anfang Juni luden die Sacramento Kings den 22-Jährigen zu einem Probetraining ein. Zwar sprang dabei letztlich kein Vertrag für Lewis heraus, für den Neu-Schwenninger war es dennoch eine wertvolle Erfahrung. „Ich denke, dass dieses Work-out noch etwas zu früh für mich kam. Dennoch habe ich dort viel gelernt und etwas zu meinem Lebenslauf hinzugefügt“, berichtet Lewis stolz.

Der neueste Eintrag in seine Vita ist der Wechsel zu den wiha Panthers. „Ich habe mich mit meinem Agenten zusammengesetzt und meine Optionen geprüft. Die Möglichkeit in Schwenningen in einer guten Liga war für mich die beste. Ich hatte von Beginn an einen guten Draht zu Trainer Alen Velcic, sodass das Angebot der Panthers perfekt für mich war“, erklärt der US-Amerikaner seinen Wechsel an den Neckarursprung. Velcic beschreibt die Verpflichtung von Lewis als „Glücksgriff. Es sei sensationell, dass ein Spieler mit Jarens Vita nach Schwenningen wechselt.“

Lewis fühlte sich von Beginn an wohl in seiner neuen Heimat. „Ich hatte nie die Sorge, dass es mir fernab meiner Familie nicht gefallen könnte. Ich war mir von Beginn an der Herausforderung bewusst und habe mich gut über Deutschland sowie Schwenningen informiert“, so Lewis. „Die ersten Wochen haben meinen Horizont bereits enorm erweitert. Meine Mitbewohner Rasheed Moore und David Dennis helfen mir sehr, mich hier zurechtzufinden.“

Lewis bringt mit seinen knapp 100 Kilogramm eine große Portion Robustheit auf das Parkett und erzielt seine Punkte primär in Korbnähe. Persönliche Ziele für die kommende Saison möchte sich der Anhänger der Los Angeles Lakers nicht stecken. „Für mich steht das Team im Vordergrund. Wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Das wird eine große Herausforderung, denn wir spielen in einer Liga mit hohem Wettbewerbscharakter, in der man sich kein schwaches Spiel erlauben kann.“ Sollte Jaren Lewis seine positive Entwicklung fortsetzen und mit den Panthers eine erfolgreiche Saison spielen, könnte der nächste Höhepunkt in seinem Lebenslauf schon bald folgen.