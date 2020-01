Biathlon: (daz) Zwei Fehler in der letzten Schießprüfung kosteten Janina Hettich vom SC Schönwald am Freitag eine Top-Platzierung beim Weltcup in Pokljuka/Slowenien. Nach dem Einzelrennen über 15 Kilometer gab es im deutschen Lager dennoch großen Jubel, denn Denis Herrmann sicherte sich den Sieg. Mit einem Rückstand von 4:48,80 Minuten belegte Janina Hettich den 26. Platz und war damit die fünftbeste deutsche Starterin.

Hettich ging mit Startnummer 46 in das Rennen und ließ im ersten Schießen eine Scheibe stehen. Im zweiten und dritten Schießen blieb die Lauterbacherin fehlerfrei und schob sich im Gesamtklassement weit nach vorn. Auf Rang elf liegend ging Hettich nach dem dritten Schießen vom Stand weg. Die Chance auf eine Top-Platzierung war da, doch im vierten Schießen ließ Hettich gleich zwei Scheiben stehen.

Wenige Minuten nach dem Zieleinlauf sagte Janina Hettich, dass ihr der Wettkampf sehr viel Spaß gemacht habe. Sie habe sich auf der Strecke sehr wohlgefühlt. „Bei einem so langen Rennen ist es immer ein Vorteil, wenn die Strecke passt. Es gab viele Kurven. Ich musste arbeiten und konzentriert sein.“ Mit Platz 26 zeigte sich die Biathletin zufrieden. „Ärgerlich waren die letzten zwei Schießfehler. Um ganz vorne anzuklopfen, darfst du dir maximal einen Schießfehler erlauben. Wir hatten gute Bedingungen am Schießstand und daher ärgere ich mich.“

Am heutigen Samstag finden die Mixed-Staffel und die Single Mixed-Staffel statt. Wer für die Läufe nominiert wird, ließen die deutschen Trainer am Freitag noch offen. Ebenso offen ist, ob der 26. Platz die Chancen von Janina Hettich auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft verbessert haben. Die Weltmeisterschaft wird ab dem 12. Februar in Antholz (Südtirol) ausgetragen. Die Trainer wollen zunächst den Lauf intensiv analysieren und dann die weiteren Wettkämpfe in Pokljuka abwarten. Möglicherweise wird Jnaina Hettich am Sonntag oder Anfang der kommenden Woche wissen, ob sie beim Saisonhöhepunkt starten darf.