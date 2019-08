Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die SG Kirchen-Hausen feierte mit dem 4:2-Erfolg bei der SG Unadingen/Dittishausen einen gelungenen Start. „Ich bin rundum zufrieden, zumal uns noch einige Spieler fehlten. Wir haben die Partie von der ersten Minute an dominiert und selbst nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Gastgeber hatte ich keine Befürchtungen, dass etwas anbrennen kann“, sagt der neue SG-Trainer Berkay Cakici, der als Spielertrainer gekommen ist, jedoch noch drei Partien gesperrt von außen zusehen muss. Unnötig waren für Cakici die zwei Gegentreffer, über die er noch sprechen will. Insgesamt habe die Elf jedoch „einen sehr souveränen Auftritt hingelegt“. Mann des Tages war mit drei Treffern Sheriff Jallow.

Die Partie begann für die SG Unadingen/Dittishausen nicht gut. Einerseits hatten die Gäste schon nach 15 Sekunden eine dicke Chance, andererseits musste Spielmacher Jannik Happle schon nach 25 Minuten verletzt vom Platz. „Noch vor dem Rückstand hatten wir zwei tolle Chancen und sind allein auf den Torhüter zugelaufen. Mit einer Führung im Rücken wäre die Partie wohl anders verlaufen“, sagt SG-Trainer Thomas Wolf. Ihn beeindruckte die Stärke des Gegners, doch auch seine Elf habe sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut verkauft. Wir haben gesehen, was uns in der Liga erwartet, obwohl wir das schon vorher wussten“, fügt Wolf an. Seine Elf muss nun zur SG Riedöschingen.

Drei Treffer auf eigenem Platz reichten dem FC Pfohren nicht zu einem Punktgewinn. In der Schlussminute traf der SSC Donaueschingen zum 4:3-Erfolg. „Wir haben gesehen, woran wir noch zu arbeiten haben. In der Abwehr muss mehr Stabilität einziehen und wir müssen konzentrierter bis zum Spielende sein“, nimmt der Pfohrener Trainer Erich Thurow aus der Partie mit. Er sah „ein rassiges Derby“ und war mit der Leistung seiner Spieler, nicht aber dem Ergebnis, zufrieden. Mit Saig und Lenzkirch erwartet die Thurow-Elf nun zwei weitere schwere Gegner.

Mit der ersten Halbzeit seiner Elf war Thomas Minzer, Trainer des SSC Donaueschingen, in Pfohren „sehr zufrieden“. Minzer: „Wir hatten Möglichkeiten, um höher als mit einer 2:1-Führung in die Pause zugehen. Die zweiten 45 Minuten waren dann nicht mehr so gut. Aufgrund der ersten Halbzeit würde ich jedoch von einem verdienten Sieg sprechen.“ In Halbzeit zwei seien seiner Elf einige Fehler unterlaufen, durch die Pfohren wieder besser in die Partie fand. Lobend erwähnte Minzer die Moral seiner Spieler. „Ein Sieg in der Schlussminute ist etwas glücklich. Andererseits haben wir an uns geglaubt und wurden belohnt.“

Mit der 2:0-Pausenführung im Rücken sprach alles für den SV TuS Immendingen, doch nach 90 Minuten stand ein 2:2 gegen die SG Riedöschingen. „Das ist extrem bitter, zumal wir das 2:2 in Minute 90 kassiert haben. Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt, doch nach 55 Minuten aus unerklärlichen Gründen komplett die Ordnung verloren. Da haben wir den Gegner stark gemacht, der die Chance auch erkannte und nutzte“, resümiert Trainer Peter Tumler. Er hat gleich nach dem Spiel die 90 Minuten mit seinen Spielern analysiert. „Wir haben sehr selbstkritische Spieler. Die stecken das weg. Dennoch haben wir zwei Punkte verloren“, fügt Tumler an.

Jürgen Frank, Trainer der SG Riedöschingen/Hondingen, lobte die gute Moral seiner Spieler, die auch nach dem 0:2-Rückstand nie aufgaben. „Wir hatten vorher etwas Pech mit einer Schiedsrichterentscheidung. Da wurde uns ein klarer Elfmeter, wie mir gegenüber auch die Immendinger bestätigten, nicht gegeben. Letztendlich haben wir uns mit dem Ausgleich gegen einen starken Gegner belohnt. In Immendingen werden sicherlich nicht so viele Teams in der Saison punkten. Umso schöner ist es, dass wir es geschafft haben. Arbeiten müssen wir noch an den Fehlern, die wir uns in der Anfangsphase geleistet haben“, fügt Frank an.

Trotz der 0:2-Auftaktniederlage gegen Lenzkirch nahm Jörg Kienast, Trainer des SV Öfingen, viele gute Ansätze seiner Elf mit. „Gegenüber der Vorbereitung haben wir uns um 100 Prozent gesteigert. Da habe ich eine gute Bereitschaft und eine gute Mentalität gesehen.“ Geärgert hat Kienast der Treffer zum 0:1. „Da sind sich drei Spieler nicht einig, wer den Ball nimmt. Die Lenzkircher mussten nur noch ins leere Tor einschieben. Mich ärgerte nach Spielende das Ergebnis, doch mit etwas Abstand war das ein guter Auftakt. In der Verfassung und mit etwas mehr Abschlussglück werden wir auch bald punkten“, ist sich Kienast sicher.