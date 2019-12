Bei den Wild Wings überschlugen sich am Montag die Ereignisse: Kaum hatten die Schwenninger die Entlassung von Chefcoach Paul Thompson und dessen Assistenten Mike Flanagan öffentlich gemacht, präsentierten sie nur dreieinhalb Stunden später deren Nachfolger: Niklas Sundblad und sein Assistent Petri Liimatainen werden künftig an der Bande das Sagen haben.

Eigentlich hatte er die Planung für die Weihnachtszeit schon eingetütet. Am kommenden Sonntagabend wollte Paul Thompson nach dem Heimspiel gegen Ingolstadt auf die Insel fliegen und zwei besinnliche Tage mit seiner Familie in England verbringen. Gemeinsam Truthahn essen, Geschenke verteilen und dann auch schon wieder ab in den Flieger. Schließlich wollte Thompson am 25. Dezember zurück in Schwenningen sein und das Training mit den Profis leiten.

Beim Spiel gegen Nürnberg hatte Paul Thompson seinen letzten Einsatz als Trainer der Wild Wings. Am Montag trennten sich die Schwenninger von dem Briten. Bild: rom | Bild: Roger Müller

Diese Planung ist seit Montag reif für den Papierkorb. Paul Thompson wird vermutlich einige Tage früher in den Flieger Richtung Großbritannien steigen, denn er hat in Schwenningen nichts mehr zu tun –kein Training, keine Mannschaftsbesprechung und kein Spiel mehr. Nach Saisonspiel Nummer 26 war für den 51-Jährigen das Kapitel am Neckarursprung zu Ende. Unmittelbar nach der 4:6-Niederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers entließen die Wild Wings noch am Sonntagabend ihren erfolglosen Trainer.

„Die Trennung war eine schwere Entscheidung. Sowohl Paul Thompson als auch Mike Flanagan haben sich zu 100 Prozent mit den Wild Wings identifiziert und hart gearbeitet mit dem Ziel, die Mannschaft nach vorne zu bringen und besser zu machen. Aber letztlich wollten wir aufgrund der sportlichen Situation nochmal einen neuen Impuls setzen und nichts unversucht lassen, um erfolgreicher in die zweite Hälfte der Saison zu gehen“, erläuterte Schwenningens Sportmanager Jürgen Rumrich die Entscheidung.

Kaum war die Trennung publik, stellten die Wild Wings die beiden Nachfolger vor: „Niklas Sundblad und Petri Liimatainen. Das neue Trainerteam arbeitet schon seit einigen Jahren zusammen und war zuletzt in der schwedischen SHL bei Örebro HK tätig, ehe am 4. Dezember die Entlassung folgte. Davor leiteten sie die Geschicke der Kölner Haie und des ERC Ingolstadt, mit dem sie 2014 Deutscher Meister wurden. Beide werden mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/21 ausgestattet.

„Niklas Sundblad und Petri Liimatainen waren in der DEL sowie international Top-Spieler und haben bewiesen, dass sie ein erfolgreiches Trainerduo bilden. Ein Pluspunkt ist sicherlich, dass sich beide durch die Zusammenarbeit in den letzten Jahren perfekt ergänzen, eine Philosophie und Handschrift haben sowie die Liga und etliche Spieler sehr gut kennen. Entsprechend gehen wir fest davon aus, dass sie der Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte mehr Konstanz verleihen werden und das Team einen Schritt nach vorne macht“, kommentierte Jürgen Rumrich die Verpflichtung des neuen Trainerteams.

Sundblad und sein Co-Trainer Liimatainen trafen bereits am Montag in Schwenningen ein. Sie leiten am Dienstag ihr erstes Training mit der Mannschaft und werden am Mittwoch beim Spiel in Wolfsburg an der Bande stehen. Sundblad: „Ich freue mich auf die Herausforderung bei den Schwenninger Wild Wings. Nach den Gesprächen mit Gesellschafter Michael Werner, Geschäftsführer Christoph Sandner und Sportmanager Jürgen Rumrich habe ich einen positiven Eindruck bekommen. Wir wollen etwas Gutes und Erfolgreiches für die Zukunft aufbauen“, sagte der Schwede.

Sundblad ist vor allem für sein beinhartes Training bekannt. Mangelnde Fitness war nie ein Problem bei einer Mannschaft, die er betreute. Der 46-Jährige war in seiner aktiven Zeit ein Top-Stürmer, sein Landsmann Liimatainen ein Klasse-Verteidiger.