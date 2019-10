Analyse: Wie viele der 5011 Zuschauer kam auch Matthias Hoppe am Sonntag in der Helios-Arena aus dem Staunen nicht mehr heraus. Solch eine Leistung hatte der ehemalige SERC-Torhüter der Schwenninger Mannschaft nach sechs Niederlagen in Folge nicht zugetraut. „Das war das Beste, was ich auch zu meiner aktiven Zeit von Schwenningen in den Spielen gegen Mannheim jemals gesehen habe. Ich weiß noch, dass wir in Mannheim mal 6:0 gewonnen haben. Aber dass wir die Adler zuhause so dominiert haben wie diesmal, daran kann ich mich nicht erinnern“, sagte der 60-Jährige.

Was Hoppe am Auftritt der Schwenninger besonders imponierte: „Das war eine überragende kämpferische Leistung, geprägt von einem unbändigen Siegeswillen. Die Wild Wings haben viele Zweikämpfe gewonnen und ein überragendes Powerplay aufgezogen.“

Die Vorstellung der Mannheimer kommentierte die Schwenninger Eishockey-Legende so: „Die Adler haben stark begonnen, gerieten nach dem schnellen Ausgleich aber in einen Schockzustand. Dann ist die Mannschaft nach und nach zerbröselt. Mannheim hat mich nicht komplett enttäuscht, ist aber letztlich an der eigenen Disziplin gescheitert. Schwenningen hat die vielen Strafzeiten der Adler mit einem grandiosen Powerplay genutzt.“

Und hier sind Hoppes Top Sechs

Normalerweise präsentiert Matthias Hoppe seine Schwenninger Top Fünf. Diesmal war es ihm ein Bedürfnis, einen „sechsten Mann“ hervorzuheben. Hier seine Auswahl:

Dustin Strahlmeier | Bild: Feißt, Werner

Dustin Strahlmeier: Der Schwenninger Torhüter präsentierte sich gewohnt fangsicher und ließ keinen Puck prallen. Auch nach dem klaren Vorsprung blieb Strahlmeier hoch konzentriert bis zur Schlusssirene.

Christopher Fischer | Bild: Feißt, Werner

Christopher Fischer: Der Verteidiger lieferte eine starke Partie ab. Fischer war sehr aktiv im Spielaufbau und lieferte Vorlagen zu entscheidenden Toren. Klasse sein Umschaltspiel von Defensive auf Offensive.

Troy Bourke | Bild: Feißt, Werner

Zweite Sturmreihe mit Troy Bourke, Andreas Thuresson und Jamie MacQueen: Diese Linie spielte überragend und war sehr effektiv.

Andreas Thuresson | Bild: Feißt, Werner

Immerhin gingen vier der sechs Schwenninger Tore auf das Konto des Trios.

Jamie MacQueen | Bild: Feißt, Werner

Die Maßnahme von Trainer Thompson, die Reihen neu zu formieren, hat sich letztlich als richtig erwiesen.

Die Mannschaft der Wild Wings in der Saison 2019/20 | Bild: Feißt, Werner

Die Mannschaft: „Das ist diesmal ganz klar mein sechster Mann. Die Schwenninger spielten wie aus einem Guss, es gab keinen einzigen Schwachpunkt. Ihr größter Trumpf war die Disziplin. Während der Mannheimer Strafzeiten in Serie kassierten, hatten sich die Wild Wings glänzend im Griff.