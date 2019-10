von Matthias Hoppe

Ein Hauptgrund der Niederlage waren für mich die Strafzeiten, die die Wild Wings bekamen und die zu Toren führten. Die erste Strafe von Dominik Bohac war völlig unnötig, da in dieser Situation keinerlei Gefahr bestand. In der aktuellen Situation sind solche Strafzeiten fatal, da die Mannschaft in Unterzahl noch nicht stabil und zu passiv ist. Einzelne Fähigkeiten einiger Spieler spiegeln sich in gravierenden Fehlern wider, die zu Toren führen.

Grundsätzlich war ich aber zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Anhand der Chancen und des Aufwandes hätten die Wild Wings zwei Punkte verdient gehabt, drei wären sogar möglich gewesen. Die Defensivarbeit war gegenüber dem Wochenende zuvor um einiges verbessert. Die Spieler haben bis zum Schluss alles gegeben. Sowohl bei 4 gegen 3-Überzahl in der Verlängerung als auch im Penaltyschießen fehlte auch das nötige Glück.

Hoppes Top 5:

Dustin Strahlmeier | Bild: Feißt, Werner

Dustin Strahlmeier: Der Torhüter zeigte eine sehr gute Leistung. In vielen Phasen hat er die Wild Wings mit seinen Paraden im Spiel gehalten. Strahlie hat die Leistung gebracht, die man von ihm gewohnt ist.

Dylan Yeo | Bild: Feißt, Werner

Dylan Yeo: Er war für mich der beste Schwenninger Verteidiger in diesem Spiel. Yeo hat den Spielaufbau angetrieben, versucht aus allen Lagen zu schießen, hat aber auch im Powerplay die besser postierten Spieler bedient.

Markus Poukkula, Troy Bourke und Andreas Thuresson | Bild: Feißt, Werner

Meine Topspieler 3 bis 5 sind aus einer gemeinsamen Angriffsreihe. Der Block mit Markus Poukkula, Troy Bourke und Andreas Thuresson war gegen Düsseldorf mit Abstand die stärkste Reihe der Wild Wings. Alle drei haben spielerisch überzeugt und sich gute Chancen erarbeitet. Poukkula und Thuresson erzielten die Tore und der quirlige Bourke hat beide Treffer vorbereitet.