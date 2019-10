Basketball, ProA: Wiha Panthers Schwenningen – Team Ehingen Urspring (Donnerstag, 20 Uhr). Nichts anderes als einen Sieg erhoffen sich die wiha Panthers Schwenningen vom Halloween-Duell gegen das Team Ehingen Urspring. Damit das dritte Heimspiel der Saison kein Abend zum Gruseln wird, hatten die Schwenninger eine lange Vorbereitungszeit.

Beinahe zwei Wochen liegt das letzte Spiel der wiha Panthers in Nürnberg zurück. Auf die fünfte Niederlage in Serie folgte eine spielfreie Woche, die allen am Neckarursprung sehr gelegen kam. „Wir konnten den Kopf freibekommen, die Liga beobachten und in Ruhe an unseren Baustellen arbeiten“, erklärt Alen Velcic. Dabei bezeichnet der Trainer die zurückliegenden Tage als wertvolle zweite Vorbereitungsphase – nicht nur für das Auftreten auf, sondern auch abseits des Spielfelds. „Wir haben gezielt unsere defensiven Abläufe verbessert. Zudem sind wir auch als Mannschaft mehr zusammengewachsen. Am Samstag war das gesamte Team in Ehingen, um den kommenden Gegner zu beobachten“, schildert Velcic.

Das Erhalten und Verbessern der Teamchemie hat in einem Team, das sich aus einem deutschen und einem amerikanischen Block zusammensetzt, einen besonderen Stellenwert. In den Reihen der Panthers sei das Miteinander jedoch gut. „Es ist vollkommen normal, dass sich kleine Grüppchen bilden, wenn man vier US-Amerikaner im Team hat. Dieses Verhalten wird man aus den Spielern auch erst rausbekommen, wenn sie bereits einige Jahre in Deutschland verbracht haben. Dennoch sehe ich bei uns keine Probleme. Jeder versteht sich mit jedem“, betont der Coach.

Im Gegensatz zu den wiha Panthers befindet sich der kommende Gegner in einer guten Phase. Zwar unterlag das Team Ehingen Urspring am vergangenen Samstag zuhause gegen Trier mit 69:76, gewann zuvor aber zwei Spiele in Folge und arbeitete sich dadurch nach einem schwachen Saisonstart auf den zehnten Rang.

Der Ehinger Basketball steht bundesweit für eine hervorragende Jugendarbeit, die in der namensgebenden Urspringschule in Schelklingen auf der Schwäbischen Alb stattfindet. Von dort aus schaffen regelmäßig Talente den Sprung in die Bundesliga und sogar in die Nationalmannschaft, wie beispielsweise Lucca Staiger oder Akeem Vargas. Das Konzept der Entwicklung deutscher Talente zieht sich bis in den Kader der ProA-Mannschaft. Die Ehinger stellen den jüngsten Kader der Liga, die feste Rotation des Teams um Trainer Domenik Reinboth ist im Schnitt knapp 22 Jahre alt.

Weil der Dreipunkt-Wurf alles andere als eine Stärke der Ehinger darstellt, sucht das großgewachsene Team daher vermehrt den Weg in die Zone und unter den Korb. Mit dem 20-jährigen Akim-Jamal Jonah haben die Donaustädter einen der besten Rebounder der Liga, Topscorer ist Erik Schieve, einer der vier US-Amerikaner im Team, die bereits über etwas mehr Erfahrung verfügen. Verletzt fehlen wird bei den Gästen der als wichtiger Leistungsträger eingeplante Dan Monteroso sowie Greg Malinowski.

Für die Wiha Panthers, die in Bestbesetzung antreten werden, kann das kommende Heimspiel im Vergleich zu vielen vorangegangenen Partien des schweren Saisonstarts als eine eher machbare Aufgabe betrachtet werden. Um die Niederlagenserie zu stoppen, aus dem Tabellenkeller zu kommen und sich langsam in Richtung Playoff-Plätze zu orientieren, soll ein Sieg gegen Ehingen der Startpunkt eines Laufes werden. Zudem ist es das Duell der beiden Mannschaften mit dem geringsten Budget der Liga. Von einem Pflichtsieg will Trainer Alen Velcic nicht sprechen. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Daher liegen die Chancen bei 50:50. Es wird darauf ankommen, welcher Trainer seine Mannschaft besser einstellt.“ Die Schwenninger hoffen, dass am Halloweenabend die Deutenberghalle besser besucht wird als bei den zwei bisherigen Heimspielen, als die halbe Halle leer blieb.