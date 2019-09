Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Löffingen II – SG Kirchen-Hausen. „Wir haben in Löffingen gewonnen und das traue ich auch Kirchen-Hausen zu. Die Gäste sind einen Schritt weiter als Löffingen und haben einen guten Saisonstart hingelegt. Da scheint noch einiges möglich. Ich tippe 1:3.“

SV Öfingen – FV Möhringen. „Öfingen hat noch keinen Punkt, aber das sagt nichts über die Qualität der Mannschaft aus. Für mich ist Öfingen deutlich stärker als der Tabellenstand. Eine gefährliche Mannschaft, die auf eigenem Platz alle in Schwierigkeiten bringen kann. Ich hoffe, wir setzen den guten Start fort und würde mich über einen 2:1-Erfolg sehr freuen.“

SV TuS Immendingen – SV Saig. „Mit Immendingen ist ganz oben in der Tabelle zu rechnen. In der Mannschaft stehen Spieler, die über mehrjährige Bezirksliga-Erfahrung verfügen. Das ist ein klares Plus. Zu Saig kann ich nicht viel sagen. Immendingen siegt mit 3:0 Toren.“

SG Unadingen/Dittishausen – SSC Donaueschingen. „Die ersten Spieltage haben gezeigt, dass die drei Aufsteiger vor einer schwierigen Saison stehen. Da zähle ich auch die SG Unadingen hinzu. Donaueschingen hat sich in den vergangenen Jahren an der Spitze der Liga etabliert. Der Saisonauftakt verlief bisher nicht ganz nach Wunsch, aber mit dem SSC ist immer zu rechnen. Ich tippe 1:4.“

SV Eisenbach – SG Riedöschingen/Hondingen. „Eisenbach scheint besser als in den vergangenen Jahren zu sein. Die SG Riedöschingen hat zum Auftakt etwas glücklich in Immendingen gepunktet, dann aber auf eigenem Platz einen souveränen Sieg gelandet. Ich sehe in der Liga keinen absoluten Topfavoriten. Zum großen Kreis der Teams, die ganz oben mitspielen können, zählt sicher auch die SG Riedöschingen. Ich traue der Elf einen 2:0-Auswärtserfolg zu.“

SG Schluchsee/Feldberg – SV Hinterzarten. „Von den Gastgebern weiß ich bisher nichts. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie hoch motiviert in das Derby gehen. Hinterzarten hat bei uns einen starken Eindruck hinterlassen und daher tippe ich 1:2.“

Die Partie des FC Pfohren gegen den FC Lenzkirch wurde auf den 1. Dezember verlegt.