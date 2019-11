Handball, Landesliga Süd: HG Müllheim/Neuenburg – TV St. Georgen (Samstag, 20 Uhr). (sle) Der TV St. Georgen kann mittlerweile auf eine stolze Bilanz von sieben Siegen in Serie zurückblicken. Nun soll diese Serie bei der HG Müllheim/Neuenburg fortgesetzt werden. Die Gastgeber belegen mit fünf Punkten Tabellenplatz elf.

Obwohl sie in der Favoritenrolle sind, erwartet die Bergstädter ein schwerer Gang. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams kam es zu einem Unentschieden. Die drei Brüder Jonas, David und Raphael Dinse sind die zentralen Stützen des Spiels der Müllheimer. Mit Bastian Holzner komplettiert ein torgefährlicher Mittelmann den Kader.

Gegen die HG wird es wichtig sein, von Beginn an hellwach zu sein. Einstellung und Kampfbereitschaft müssen stimmen, beides Tugenden, die vor allem für eine erfolgreiche Abwehrarbeit eminent wichtig sind. „Das wird ein schweres Spiel in Müllheim. Wir wollen unsere Siegesserie fortsetzen. Dann können wir ein Wochenende durchschnaufen, ehe die harten Brocken kommen“, sagt St. Georgens Kapitän Jan Holzmann.

Personell gibt es zwei Fragezeichen. Robin Schmidt kämpft aus dem Spiel gegen die HSG Dreiland noch mit einer Verletzung am Sprunggelenk. Der flinke Rechtsaußen prallte mit dem gegnerischen Torwart zusammen. Kreisläufer Stephan Lermer, der auch im Deckungszentrum eine zentrale Rolle spielt, musste zuletzt aufgrund einer starken Prellung des Beckens zwei Spiele aussetzen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Regeneration der beiden und werden jeden Tag nutzen, damit Robin und Stephan gegen Müllheim/Neuenburg auflaufen können“, sagt Physiotherapeut Kai Noel.

Um auch auswärts für die notwendige Unterstützung zu sorgen, wird der TV St. Georgen einen Fanbus einsetzen. Abfahrt für alle Anhänger ist am Samstag um 17.15 Uhr am Gasthaus Krone in St. Georgen.