Handball, Landesliga Süd: TV St. Georgen – TuS Ringsheim (Samstag, 19:30 Uhr). (sle) Zum Abschluss der Hinrunde empfängt der TV St. Georgen im Nachholspiel den TuS Ringsheim. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen Spitzenreiter Freiburg und bei der SG Schenkenzell/Schiltach wollen die Bergstädter zurück in die Erfolgsspur. Mit dem Tabellenfünften Ringsheim steht allerdings erneut eine knackige Aufgabe bevor. Durch die Niederlage der SG Schenkenzell/Schiltach beim TuS Steißlingen haben die Ringsheimer sogar die Chance, durch einen Sieg in der Bergstadt auf Rang vier vorzustoßen. Gleichzeitig wollen die Jungs vom Roßberg Tabellenplatz zwei verteidigen und die Verfolger, mittlerweile angeführt vom TV Ehingen, auf Distanz halten.

Ringsheim musste nach dem Abgang der Leistungsträger Daniel Stöcklin und Gabriel Kaufmann einen kleinen Umbruch verkraften. Ähnlich wie beim TV St. Georgen scheint das aber gut zu funktionieren, und man kann auch in dieser Saison wieder auf die gewohnte Heimstärke bauen. Auswärts hielt man sich gegen Teams aus den hinteren Tabellenregionen ebenfalls schadlos. Ein Augenmerk müssen die Bergstädter vor allem auf die Ringsheimer Rückraumachse um Spielmacher Jan Schlötzer und Rückraumlinks Thomas Kölblin legen. Mit zusammen 153 erzielten Toren sind die beiden für fast die Hälfte aller Ringsheimer Tore zuständig. Hier wird es vor allem wichtig sein, dass die Bergstädter im Abwehrzentrum stabil stehen. Ringsheim wird versuchen, den Ball schnell laufen zu lassen und die Jungs vom Roßberg durch ständige Kreuzungen vor Probleme zu stellen. Gleichzeitig kommt man mit viel Druck und Tempo in Richtung Tor der Gastgeber. Aufgrund einiger Verletzungssorgen, reaktivierte der Gast zuletzt einige ehemalige Landesliga- und Oberligaspieler. Diese Tatsache macht es sicherlich noch etwas schwieriger für die Schwarzwälder.

St. Georgen muss in der Offensive wieder eine bessere Balance in puncto Tempospiel und Risiko finden. Gegen die HU Freiburg und auch in Schiltach leistete man sich zu viele Fehler, die die Gegner zu leichten Toren nutzten. Ein großer Nachteil für St. Georgen wird sicherlich sein, dass man in diesem Spiel mit Theo Aßfalg auf seinen aktuell besten Torschützen verzichten muss. Diesen Ausfall gilt es über eine geschlossene und konzentrierte Mannschaftsleistung abzufangen.

Der TV St. Georgen möchte das Jahr 2019 mit einem Erfolgserlebnis beenden und sich für eine starke Hinrunde belohnen. Sollte es gelingen, Ringsheim zu schlagen, hätte die Mannschaft nach der Hälfte aller Saisonspiele bereits mehr Punkte auf dem Konto als zum Jahreswechsel 2016, also in jener Saison, in der der TVS als Landesliga-Meister in die Südbadenliga aufstieg. Die Tabellenkonstellation und die Leistungsverteilung in der Liga sind inzwischen sicherlich etwas anders. Nichtsdestotrotz zeigt der Punktestand, dass die Jungs vom Roßberg eine starke Hinrunde hinlegten. Als Tabellenzweiter wird man ohnehin überwintern. Der TV St. Georgen möchte noch mal alles geben, damit die Spieler zusammen mit den Fans das Jahr im Anschluss gemütlich ausklingen lassen können.