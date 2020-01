Basketball, ProA: MLP Academics Heidelberg – wiha Panthers Schwenningen (Freitag, 19.30 Uhr) und wiha Panthers Schwenningen – Bayer Giants Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr). Mit dem Gastspiel in Heidelberg am Freitagabend und dem Heimspiel gegen Leverkusen zwei Tage später steht für die wiha Panthers an diesem Wochenende ein straffes Programm an. Trainer Alen Velcic rechnet sich bei beiden Spielen Außenseiterchancen aus.

Was für die Eishockey- und NBA-Profis längst zum Alltag gehört, ist für die Schwenninger Basketballer der erste von zwei Doppelspieltagen der Saison. Beide Gegner stehen mit einer Bilanz von zehn Siegen und sieben Niederlagen unter den Top Fünf der Tabelle und setzten sich in den jeweiligen Hinspielen gegen die Schwenninger Aufsteiger durch. Was für die Panthers erschwerend hinzukommt, ist die Tatsache, dass die Giants am Freitag spielfrei sind und in Ruhe mitansehen können, wie sich die Panthers in Heidelberg verausgaben und nur 44 Stunden später schon wieder aufs Parkett müssen. Trainer Alen Velcic schließt diesen Umstand allerdings schon im Vorfeld als mögliche Ausrede aus. „Das ist uns egal. Wir spielen lieber als dass wir trainieren.“

Zudem hat sich die Personallage der Raubkatzen seit dem vergangenen Wochenende nicht verbessert. Center Yasin Kolo laboriert weiter an Rückenbeschwerden und wird seiner Mannschaft weiterhin fehlen, auch Sergey Tsvetkov steht am Freitag nicht zur Verfügung. Kapitän Kosta Karamatskos ist aus privaten Gründen ebenfalls fraglich. Im schlimmsten Fall würden die Schwenninger mit einem Neun-Mann-Aufgebot in der Halle am Olympiastützpunkt Heidelberg aufschlagen. Viele Wechsel, um mit den Kräften im Hinblick auf das Spiel am Sonntag hauszuhalten, sind daher nicht möglich. So dürfen Spieler, wie der junge Filip Kukic oder die Neuzugänge Daniel Loh und Drew Brandon, vermehrt auf Einsatzzeiten hoffen. Letzterer erwies sich in den drei Spielen seit der Verpflichtung auf der Position des Spielmachers bislang noch nicht als die erhoffte Verstärkung für die wiha Panthers. Trainer Velcic erwartet von dem Ex-Leverkusener eine deutliche Leistungssteigerung.

Legt man die bisherige Auswärtsbilanz der wiha Panthers (ein Sieg, acht Niederlagen) zugrunde, ist das Gastspiel bei den MLP Academics die wohl etwas anspruchsvollere der beiden kommenden Aufgaben. Allerdings befinden sich die Universitätsstädter derzeit in einer Schaffenskrise, verloren seit dem deutlichen 85:61-Sieg im Hinspiel Mitte November fünf ihrer sieben darauffolgenden Partien und vermissen ihren langzeitverletzten Topscorer Shyron Ely schmerzlich. Als Reaktion darauf nahm das Team von Trainer Branislav „Frenki“ Ignjatovic den US-Amerikander DaVonte Lacy unter Vertrag. Seine Verpflichtung kommt einem Transfercoup gleich und stellt einen mindestens gleichwertigen Ersatz für Ely, einen der besten Individualisten der Liga, dar.

Bei der klaren Angelegenheit im Hinspiel waren die Wurfstärke der Heidelberger (13 von 28 Dreier) und das gewonnene Reboundduell die entscheidenden Faktoren. „Wir müssen ihre Würfe pünktlich stören und die Rebounds kontrollieren. Wenn uns dies gelingt, werden wir auch als Außenseiter eine Chance haben“, erklärt Alen Velcic, dessen Mannschaft von einem Fanbus nach Heidelberg begleitet wird.

Wieder in der Deutenberghalle

Am frühen Sonntagabend findet in der Deutenberghalle das erste Heimspiel der wiha Panthers seit dem Spektakel in der Helios Arena statt. Die Besucherzahl des Duells mit den Bayer Giants Leverkusen wird eine erste Antwort auf die Frage geben, ob diese Großveranstaltung nachhaltig positive Auswirkungen auf die Zuschauerresonanz haben wird. Pressesprecher Rohde ist optimistisch, stellt aber eine Bedingung. „Der Sonntagmittag ist ein sehr familienfreundlicher Termin, zudem finden keine Konkurrenzveranstaltungen in der Region statt. Wir werden gegen Leverkusen sicher von dem Bonus des Helios-Arena-Spiels profitieren, sollten dieses Spiel aber mit einem Sieg garnieren, um die neuen Zuschauer längerfristig an uns zu binden.“ Die Panthers rechnen mit 700 bis 800 Fans.

Zurück zum Sportlichen: Das Hinspiel Anfang Dezember machte deutlich, dass die wiha Panthers mit ihrem Mitaufsteiger auf Augenhöhe mithalten können. Allerdings gab das Velcic-Team das Spiel in den letzten zwei Minuten aus der Hand und verlor am Ende mit 81:90. Damals war Center Dennis Heinzmann, der mit 2,16 Metern größte Spieler und beste Blocker der Liga, ein entscheidender Faktor, den die Panthers nun besser aus dem Spiel nehmen müssen. Giants-Coach Hansi Gnad warnt seine Spieler vor dem Gegner: „Die Qualität der Panthers ist unbestritten. Sie verfügen mit Moore über einen gefährlichen Scorer, während mit Drew Brandon ein gut organisierter Point Guard die Mannschaft verstärken wird. Unser Ziel muss sein, den Schwenninger Gameplan zu unterbinden.“

Gegen den in dieser Saison eher auswärtsschwachen deutschen Rekordmeister rechnet sich Alen Velcic diesmal realistische Chancen aus, die Giants erstmals nach zuvor drei Niederlage in ProB und ProA zu schlagen. „Wir wissen, welche Energie Leverkusen aufs Parkett bringt. Wenn wir 100 Prozent unserer Leistung bringen sowie mit Konzentration und Intensität auftreten, haben wir auch in diesem Spiel eine Chance.“