Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (mst) Der zehnte Spieltag der Kreisliga B, Staffel 1 wird am Samstag eröffnet. Um 16 Uhr empfängt Zagreb Villingen den Tabellenzweiten FC Triberg. Am Tag darauf hat die SG Mönchweiler/Perterzell den FC Weiler ab 15 Uhr zu Gast. Zeitgleich will der SV Niedereschach gegen den FC Schonach II die Tabellenführung verteidigen. Im Kellerduell kämpfen Bratstvo Villingen und der SV Nußbach um die Punkte. Zudem empfängt der FV/DJK St. Georgen den noch sieglosen Tabellenletzten FC Furtwangen II. Um 15.15 Uhr beginnt das Spiel zwischen dem FC Unterkirnach und den Sportfreunden Schönenbach.

Staffel 2: Spitzenreiter Mundelfingen ist am Wochenende spielfrei. Dadurch kann der Verfolger SG Aulfingen/Leipferdingen am Sonntag ab 15 Uhr mit einem Sieg gegen den FC Gutmadingen bis auf zwei Punkten heranrücken. Zeitgleich ist der punktgleiche Tabellendritte TuS Blumberg in Wolterdingen zu Gast. Der noch punktlose FC Grüningen gastiert beim SV Ewattingen. Außerdem will der FC Hüfingen im Heimspiel gegen den TuS Oberbaldingen die drei Punkte behalten. Bereits am Sonntag um 13.15 Uhr empfängt der FC Bad Dürrheim II die SG Döggingen/Hausen vor Wald.

Staffel 3: Eröffnet wird der Spieltag am Samstag um 17.30 Uhr der Partie FC Neustadt II gegen den SV Titisee. Parallel dazu empfängt der VfB Mettenberg den SV Göschweiler. Am Sonntag um 15 Uhr will der Tabellendritte SV Gündelwangen mit einem Sieg gegen den SV St. Blasien Druck auf die Tabellenspitze machen. Zeitgleich hat der FC Bernau den TuS Bonndorf II zu Gast. Zudem empfängt der SV St. Märgen den FC Reiselfingen. Den Abschluss bildet das absolute Spitzenspiel: Ab 15.15 Uhr spielt Spitzenreiter FC Gütenbach gegen den punktgleichen Verfolger SV Friedenweiler.