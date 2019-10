Herr Sandner, Sie sind seit zweieinhalb Monaten im Amt. Wie sind Ihre ersten Eindrücke und Erfahrungen?

Es ist spannend. Wenn man neu ist, muss man sich erst einmal einarbeiten und viele Gespräche führen. Auch um einen Eindruck zu bekommen, wie der Club tickt.

Sie befinden sich somit noch in der Eingewöhnungsphase.

In einigen Bereichen sicherlich. Wir haben 140 bis 150 Sponsoringpartner. Es ist gar nicht möglich, in der Kürze der Zeit mit jedem zu sprechen. Zudem gibt es auch im sportlichen Bereich aufgrund der aktuellen Situation mehr zu tun als erwartet.

Hatten Sie nicht betont, dass Sie bei den Wild Wings nicht für den sportlichen Bereich zuständig sind?

Die Entscheidungen liegen in diesem Bereich natürlich bei Sportmanager Jürgen Rumrich. Aber wir tauschen uns täglich aus. Jürgen macht einen überragenden Job. Ich bin nach dem Organigramm zwar sein Vorgesetzter, aber ich sehe uns als Team. Man darf nicht vergessen, dass etliche Clubs in der Deutschen Eishockey Liga viel breiter aufgestellt sind als wir.

Die Wild Wings haben die ersten zehn Saisonspiele hinter sich und stehen am Tabellenende. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?

Ich kann die Enttäuschung der Fans absolut nachvollziehen. Nach der Euphorie vor Saisonbeginn hatten wir uns alle mehr erhofft. Das Ganze geht auch am Trainerteam und der Mannschaft nicht spurlos vorbei. Aber man darf nicht vergessen, dass wir 15 neue Spieler integrieren müssen.

Sie waren selbst Eishockey-Profi. Woran liegt es, dass Schwenningen von den zehn Spielen acht verloren hat?

Zunächst einmal muss man sagen, dass es vergangenes Wochenende spielerisch aufwärts ging. Unsere Mannschaft ist in der Lage, mit jedem Gegner in der DEL mitzuhalten. Was fehlt, ist die Konstanz. Aber es ist auch verfrüht, ein Resümee zu ziehen.

Der Zuschauerschnitt liegt nach den ersten sechs Heimspielen etwas über 3500. Sind Sie damit zufrieden?

Ja. Er ist besser als vergangenes Jahr zum vergleichbaren Zeitpunkt. Wir haben intern ein kalkuliertes Ziel für uns Budget, aber dieses nie nach außen kommuniziert. Die Zahl 4000 kommt nicht von uns. Langfristig glaube ich aber, dass in Schwenningen ein Schnitt von 4500 bis 5000 möglich ist. Es gibt DEL-Klubs in kleineren Städten, die einen höheren Zuschauerschnitt haben als wir.

Wie gehen Sie damit um, wenn Sponsoren aufgrund der sportlichen Misere Druck auf Sie ausüben?

Wenn es nicht läuft, bekommen wir von allen Seiten Druck. Das höre ich mir gerne an. Die Entscheidungen werden aber einzig und allein intern getroffen. Wir lassen uns da nicht beeinflussen.

Die Wild Wings haben sich bereits nach wenigen Monaten vom neuen Pressesprecher Kai Blandin getrennt. Was waren die Gründe?

Das sind Dinge, die ich nicht öffentlich äußern will. Ich kann nur sagen, dass Kai Blandin nach wie vor bei uns integriert ist und wir mit Sicherheit nicht im Bösen auseinander gegangen sind.

Sie waren mehrere Jahre bei den Nürnberg Ice Tigers als Geschäftsführer tätig. Wie lassen sich die beiden DEL-Klubs vergleichen? Wo liegen die wesentlichen Unterschiede?

Nürnberg ist zwar eine größere Stadt, aber Schwenningen hat eine wesentlich größere Sponsoren-Landschaft. Zudem ist die Gesellschafter-Struktur gewachsen. Ich spüre bei den Wild Wings eine herzlichere Unterstützung der Gesellschafter als in Nürnberg.

Zurück zum Sportlichen: Die Wild Wings waren seit Ihrer DEL-Rückkehr in sechs Jahren am Saisonende dreimal Letzter und stehen aktuell auch am Tabellenende. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass es aufwärts geht?

Wenn ich nicht zuversichtlich wäre, dann wäre ich am falschen Platz. Die Wild Wings haben großartige und extrem treue Fans, tolle Sponsoren und es ist ein stabiler Club. Schwenningen ist ein Eishockey-Standort mit Herzblut und hat großes Potenzial. Das Ganze stimmt mich positiv.

Zur Person

Christoph Sandner ist am 19. Februar 1971 in Landsberg geboren. Er war von 1988 bis 2006 Eishockey-Profi. 1998 gehörte Sandner zum Nationalmannschaftskader bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz. In der DEL spielte er für die Mad Dogs München, den SC Riessersee, die Augsburger Panther, die Frankfurt Lions und den EHC Freiburg. Von 2013 bis 2018 war Sandner bei den Nürnberg Ice Tigers als Geschäftsführer tätig.