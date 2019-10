Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Bad Dürrheim (Samstag, 17.30 Uhr). (daz) Im Top-Spiel des Tages stehen sich der Tabellenführer und der Rangzweite gegenüber. In beiden Teams stehen zahlreiche Spieler, die schon das Trikot des Konkurrenten getragen haben. So wird das Derby auch zu einem kleinen Familientreffen. In den zwei Partien der vergangenen Saison ging Bad Dürrheim ohne eigenen Treffer vom Platz.

Für Marcel Yahyaijan, den Trainer der Villinger, spielt die Tabellenkonstellation nicht die primäre Rolle. „Es ist davon auszugehen, dass beide Mannschaften die Saison im oberen Tabellendrittel beenden werden. Noch haben wir jedoch zu wenig Spiele absolviert, um von einem Spitzenspiel zu sprechen. Es ist eine schöne Konstellation und es ist ein Derby. Das sollte zahlreiche Zuschauer anlocken, was sich beide auch verdient haben.“ Yahyaijan geht davon aus, dass der Gast aus mehreren Gründen hoch motiviert in die Partie gehen wird. „Bad Dürrheim hat zehn Spieler im ersten Kader, die eine Vergangenheit beim FC 08 haben. Hinzu kommt, dass die Kurstädter sicherlich nicht vergessen haben, dass wir in der vergangenen Saison dort mit 5:0 gewonnen haben.“

Yahyaijan kann sich gut vorstellen, dass die Partie auch spielerisch einiges zu bieten hat. „Es stehen gut ausgebildete Fußballer auf dem Platz, die für einige Akzente sorgen können.“ Mit Alexander German, Julian Kaiser und Ahmet Colak hat er drei Spieler in seinen Reihen, die beim 5:0-Sieg der Nullachter noch für Bad Dürrheim spielten. Wieder im Training sind bei Villingen Tim Zölle und Niklas Heini. Torhüter Marvin Heinrich fällt hingegen wegen einer Verletzung zwei bis drei Wochen aus.

Mit großer Vorfreude haben sich die Kurstädter auf das Spitzenspiel vorbereitet. Bis auf den unter der Woche noch angeschlagenen Isa Sabuncuo hat Trainer Enrique Blanco keine personellen Sorgen und geht sogar davon aus, dass Sabuncuo bis Samstag noch fit wird. „Tabellarisch ist es ein Spitzenspiel. Andererseits sind wir noch nicht so weit wie die Villinger. Wir sind weiterhin in einem Ausbauprozess. Dennoch kann so ein Spiel nie zu früh kommen. Wir wollen und werden uns nicht verstecken“, kündigt Blanco an. Er erinnert im Vorfeld nicht an die 0:5-Heimniederlage aus der vergangenen Saison, sondern vielmehr an die Partie im Friedengrund. „Da haben wir ein 0:0 mitgenommen.“ Zudem habe seine Elf nach zuletzt vier Siegen in Folge viel Selbstvertrauen, was die Mannschaft auch beim Titelfavoriten zeigen wolle.

Nach längerer Sperre ist Stefano Campisciano wieder im Kader der Kurstädter, was jedoch nicht unbedingt mit einem Startelfeinsatz verbunden sein muss. Blanco tendiert dazu, wieder vielen jungen Spielern eine Einsatzchance zu geben, die unbekümmert und mit jugendlichem Elan in das Derby gehen. Vor dem Gegner in Ehrfurcht zu erstarren, werde kein Thema sein. Unabhängig vom Ergebnis wünscht sich Blanco einen couragierten Auftritt. Seine Elf solle das spielen, was sie zuletzt auszeichnete. Zudem glaubt der Coach, dass gerade in solchen Partien der Lerneffekt sehr hoch sein. Bei wenig eigenen Fehlern sogar noch höher.