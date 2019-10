Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (mst/daz) Der Spieltag wird am Samstagabend um 17.15 Uhr mit einem Kellerduell eröffnet. Der FC Furtwangen II will gegen Zagreb Villingen endlich den ersten Sieg einfahren. Am Sonntag um 12.30 Uhr steigt das Duell der Triberg-Jäger FC Schonach II und FC Weiler. Um 15 Uhr empfängt der SV Niedereschach den FK Bratstvo Villingen. Parallel findet das Duell der Tabellennachbarn zwischen Schönenbach und Mönchweiler/Peterzell statt. Abgerundet wird der Spieltag um 15.15 Uhr mit der Partie FC Unterkirnach gegen FV/DJK St. Georgen. Spitzenreiter Triberg hat bereits am Donnerstag gespielt und schaut nach dem klaren Erfolg bei FKB Villingen am Wochenende spielfrei zu.

Kreisliga B, Staffel 2: Wie in der Staffel 1 hat auch in Staffel 2 der Spitzenreiter SV Mundelfingen ein freies Wochenende. Am Samstag um 14 Uhr kommt es zum Duell der zweiten Mannschaften zwischen dem FC Gutmadingen und dem FC Bad Dürrheim, die beide sechs Punkte auf dem Konto haben. Um 16 Uhr empfängt der TuS Oberbaldingen den Tabellendritten SG Döggingen/Hausen vor Wald. Da auch der Tabellenzweite TuS Blumberg am Wochenende nicht spielt, kann die SG Döggingen mit einem Sieg auf Platz eins springen. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der FC Hüfingen in Wolterdingen und will dort den ersten Sieg einfahren. Wolterdingen hingegen möchte mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte. Zeitgleich empfängt der SV Ewattingen die SG Aulfingen/Leipferdingen. Die Gäste blieben in ihren bisherigen fünf Partien noch ohne Niederlage und wollen die Serie ausbauen.

Kreisliga B, Staffel 3: Am Samstag um 17.30 Uhr eröffnet der Tabellenletzte FC Neustadt II den Spieltag gegen den SV St. Märgen. Am Sonntag um 13.15 Uhr ist der Spitzenreiter Bonndorf II gegen den SV Göschweiler klarer Favorit. Um 15 Uhr gastiert der Tabellendritte SV Friedenweiler beim SV St. Blasien. Parallel dazu kommt es zum Mittelfeld-Duell zwischen dem SV Gündelwangen und dem FC Bernau. Gündelwangen hat bisher noch keine Partie verloren. Ab 16 Uhr will der FC Reiselfingen gegen den VfB Mettenburg einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller landen. Um 17 Uhr wird das Spiel zwischen dem SV Titisee und dem Rangzweiten FC Gütenbach.